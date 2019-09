Jörn Kerckhoff

Britz (MOZ) "Wir werden die Teile der Sanierung vorziehen, die unabhängig vom Schulkonzept sind", erklärt André Guse, Bürgermeister von Britz, einen Tag nach der Sitzung der Gemeindevertretung. Nachdem die Schule sich vom Flexkonzept verabschiedet hat, müssten Teile der Sanierung, die im Grundsatzbeschluss bereits festgeschrieben waren, herausgelöst und neu überdacht werden, sobald es ein neues Konzept für die Grundschule gibt.

Die Fördergelder, die bereits vorhanden sind – 409 000 Euro vom Kreis, 656 000 Euro von der GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) – sollen nun erst mal für die Maßnahmen verwendet werden, die unabhängig vom Konzept seien, so Guse.

So soll im kommenden Jahr eine zweite Zufahrt zur Schule geschaffen werden, um die Bring- und Holsituation zu entschärfen. In Verbindung damit soll der einstöckige Anbau der Schule auf zwei Etagen aufgestockt werden. Neben einem Teil der Fördermittel sollen dafür auch noch 200 000 Euro aus eigenen Mitteln aufgewendet werden, so André Guse. Außerdem soll der Pausenhof saniert werden, der durch die Sprengkraft des Wurzelwerks der Bäume arg in Mitleidenschaft gezogen sei. "Bei Starkregen steht der Hof innerhalb von zehn Minuten unter Wasser", schildert Guse.

Alle anderen Maßnahmen könnten erst angegangen werden, wenn das neue Konzept für die Schule stehe. Mit dessen Ausarbeitung sei die Schule aktuell beschäftigt, eine Angabe, wann das Konzept steht, könne er nicht machen, so Guse. Ein vernünftiges Konzept habe Vorrang vor dem Zeitfaktor. Genauso, wie die Schulsanierung, für die fünf Jahre veranschlagt sind. Allein die europaweite Ausschreibung der einzelnen Arbeiten brauche Zeit.

Mit einem Gerücht rund um die Schule räumt der Rathauschef übrigens auf: "Es gibt keine Pläne, die Schule in Britz wieder bis zur zehnten Klasse aufzustocken."