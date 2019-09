Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Im nächsten Frühjahr, so der Plan, wird der "Alte Friedhof" in Beeskow wieder eröffnet – mit neuem Nutzungsangebot. "Es bleibt jedoch ein Ort der Ruhe, der Entspannung und des Wohlfühlens ", sagt die Altstadtmanagerin Kerstin Müller vom Sanierungsbüro der Stadt. Landschaftsarchitekt Christian Petzold aus Bad Saarow, der das Projekt betreut, ergänzt: "Wir liegen gut im Zeitplan und wenn das Wetter mitspielt, halten wir den Termin."

Schwer vorstellbar, denn noch staubt es gehörig auf dem Alten Friedhof. Schweres Gerät ist im Einsatz. Die Firma GaLaBau Tuschke aus Vetschau verteilt Erde und baut die Wege, die sich nahe der Mauer durch das Gelände ziehen und auf denen später die Parkbesucher flanieren können. Petzold ist zufrieden: "Die Sanierung des sowjetischen Ehrenmals und der Friedhofsmauer sind abgeschlossen. Der Landschaftsgartenbau läuft und nächste Woche und beginnen wir mit der Sanierung der großen Mauer. Das wird nochmal ein Kraftakt."

Stauden und Gräser

Noch in diesem Herbst soll der Innenbereich bepflanzt werden. Allerdings bleibt der Bereich zwischen großer Mauer und Weg noch frei, damit auch mit größeren Maschinen an der Mauer gearbeitet werden kann. "Als zentrales Gestaltungselement wird mittig eine Wiese angelegt. Da können Kinder und natürlich auch Erwachsene Frisbee oder Ball spielen", erklärt Kerstin Müller.

Klassische Blumenbeete aber sind nicht geplant. Christian Petzold erklärt: "Blumen erfordern einen hohen Pflegeaufwand." Blühen aber wird es dennoch: "Wir haben uns für Stauden und Gräser entschieden. Diese Pflanzen sind gut für Insekten und passen sich gut in die Inseln mit den alten Baumgruppen ein." Einen Brunnen für die Bewässerung des Grüns haben die Bauleute bereits errichtet. Auffällig ist, dass es trotz der Wärme angenehm kühl im künftigen Park ist. Kerstin Müller schwärmt: "Selbst bei großer Hitze sorgen die hochgewachsenen Bäume für Schatten und Kühle. Besucher können sich in den Schatten auf eine Bank setzen, lesen und herrlich entspannen."

Tonnenweise Müll

Landschaftsarchitekt Petzold merkt an: "Neben den herkömmlichen Bänken, die am Wegesrand zum verweilen einladen, stellen wir auch sogenannte Liegebänke auf, für noch mehr Gemütlichkeit. Wenn die Fachleute das Bild der künftigen Parklandschaft mit Worten malen, braucht es nicht mehr viel Vorstellungskraft, um sich das Ergebnis der Arbeit vorstellen zu können.

Schwieriger ist es nachzuvollziehen, was sich auf dem lange ungenutzten Gelände angesammelt hatte. "Als wir mit den Arbeiten angefangen haben, ahnte keiner, wie viel Müll sich im Laufe der Jahre aufgetürmt hat. Sogar aus DDR-Zeiten lag noch einiges herum", so Kerstin Müller. Etwa 35 Tonnen mussten entsorgt werden, auch Sondermüll – was Kosten von ungefähr 7500 Euro verursacht hat.

Relikte bleiben erhalten

Neben den Wegen sind neue Eingänge entstanden: an der Friedhofsecke am Speicher und an an der spreeseitigen Ecke mit Blick auf die Stadtmauer. Die meisten der Zugänge sind, wie der Park auch, barrierefrei. Nur der an der neu erbauten Treppe, über die Spaziergänger direkt zur Spree gelangen, leider nicht. "Der Platz hat einfach nicht gereicht", bedauert Petzold. Wenn im Frühjahr der Park zur öffentlichen Nutzung freigegeben wird, bleibt die Erinnerung an den ehemaligen Friedhof erhalten. "Die Grabsteine wie beispielsweise der von Jean Pierre Barthelemy Ruanet verbleiben im Park oder werden wieder aufgestellt", so Müller.