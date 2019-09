Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Seit 60 Jahren thront sie auf den Lehmbergen über den Dächern der Stadt. Die Joachimsthaler Schule feiert in diesen Tagen rundes Jubiläum.

Im September 1959 wurde das Gebäude, das noch heute das größte der Stadt sein dürfte, offiziell dem Schulbetrieb übergeben. Dank millionenschwerer Investitionen der Stadt in den vergangenen Jahren sieht das Gebäude auch nach 60 Jahren alles andere als alt aus. Fünf Millionen wurden für neue Fenster, energetische Sanierung, Elektrik und zuletzt für einen frischen Anstrich ausgegeben. Auch der Bau in den fünfziger Jahren verschlang viel Geld: 2,5 Millionen Mark standen auf der Schlussrechnung. Schon in den Jahren zuvor beherrschte das Thema Schule den die Stadt. Es war eine Gruppe engagierter Eltern, die letztlich den Schulneubau erzwangen. Das alte Gebäude in der Schulstraße hatte erhebliche Baumängel: Kriegsschäden und marode Bausubstanz machten den Unterricht schwierig, in einem Raum stürzte gar die Decke ein.

Durchbruch dank Elterninitiative

Eltern forderten schließlich ein baupolizeiliches Gutachten, das dann 1954 zur Teilsperrung der Schule führte. Fortan fand Schule in der ganzen Stadt statt: Im Heidekrug, in der Krippe und sogar in Privaträumen waren Klassen untergebracht. Ein Neubau musste her, beschlossen im selben Jahr die Stadtverordneten, schließlich stiegen die Schülerzahlen nach dem Krieg stetig. Die Suche nach einem passenden Standort war indes schwierig: Zorndorfer Straße, am Knick, am Mühlenberg oder am Sägewerk Rieck standen zur Debatte. Die Idee auf den Lehmbergen zu bauen, lehnte die Kommunalvertreter ab, denn dort war bestes Ackerland. Nach langem Hin und Her, einigen Finten und Tricksereien vom Rat des Kreises und der zuständigen Stadt- und Dorfplanungsbehörde in Frankfurt kam es letztlich dann doch zur Grundsteinlegung auf den Lehmbergen. Am 9. August 1957 wurde feierlich die traditionelle Rolle mit Tageszeitungen, Festschrift und Münzen eingemauert. Das dreiflügelige Haus mit kleinem Turm wurde aus Tonziegeln gemauert. Dank hoher Vertragsstrafen für langsame Handwerker gingen die Arbeiten zügig voran, ist in den alten Bauberichten zu lesen. In Eigenleistung haben Einwohner, Lehrer und die nationale Front zudem Gardinen genäht, geputzt und Gräben ausgehoben. So konnten nach nur zwei Jahren Bauzeit im September 1959 die Schüler ins Haupthaus einziehen. Seither haben geschätzt mehr als 3000 Schüler die Schule besucht: Überaus viele von ihnen leben noch heute in dem kleinen Städtchen. Auch einige der damals in die Stadt gezogenen Lehrer leben noch. Allein ihre Namen lassen bei vielen Joachimsthalern gute wie schlechte Zeiten ihrer Schulzeit wiederaufleben. Denn eine Schule ist seit jeher außer Quelle des Wissens auch Ort des Schreckens oder Tor zur weiten Welt. Bis zur Wende wurde an der POS Georg-Büchner bis zur 10. Klasse unterrichtet, später war es eine Gesamtschule, die 2004 schließlich zur Grundschule degradiert wurde.

Großes Fest mit Spendenlauf

Der 60. Geburtstag wird am Sonnabend mit einem großen Fest gefeiert: Eingeladen sind alle Joachimsthaler, egal ob Groß oder Klein. Höhepunkt des Tages wird ab 12 Uhr der Spendenlauf sein. Das Konzept ist so einfach wie genial: Die Schulkinder laufen so viele Runden wie sie können. Eltern, Großeltern und Freunde bezahlen pro Runde einen Obolus. Am Ende werden Runden und Summen zusammengezählt und das Geld soll als Spende an die Schule fließen. "Wir wollen einen großen Pavillon für den Schulhof bauen", so Schulleiter Jörg Goßlau. Das würde an heißen Tagen Schatten spenden und könnte auch mal Unterricht draußen möglich machen. Spenden in Höhe von fast 3800 Euro konnten bereits dank großzügiger Bürger und Joachimsthaler Unternehmer gesammelt werden: Reederei Wiedenhöft, Firma Wesebaum, Seeadler Apotheke und viele Privatpersonen gehören zu den größten Geldgebern. Sie alle gingen schließlich selbst auf den Lehmbergen zur Schule oder brachten den Nachwuchs auf den höchsten Berg der Stadt.