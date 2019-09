Thomas Berger

Müncheberg Wissenschaftler des Müncheberger Zalf und diverse Partner forschen zu Schutzmaßnahmen gegen die Sanddorn-Fruchtfliege.

Noch bis vor ein paar Jahren hatte kaum jemand etwas von der Sanddorn-Fruchtfliege gehört. 2012 häuften sich dann erstmals Meldungen über befallene Bestände, und seither hat sich der Schädling stetig weiter ausgebreitet. Unter Federführung von Sandra Lerche vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Müncheberg, Thorsten Roksch von der Berliner Humboldt-Uni und Katharina Schmidt von der agrathaer GmbH werden in einem von EU und Land Brandenburg geförderten Forschungsprojekt über die nächsten Jahre hinweg verschiedene Ansätze zum Kampf gegen die Sanddorn-Fruchtfliege untersucht.

Ziel ist dabei, gemeinsam mit verschiedenen Praxispartnern eine modulbasierte Pflanzenschutzstrategie unter Berücksichtigung nachhaltiger und umweltschonender Verfahren zu entwickeln. Erste Zwischenergebnisse diesjähriger Testreihen wurden am Mittwochvormittag bei einem Besuch der Brandenburger Agrar-Staatssekretärin Carolin Schilde am Zalf vorgestellt. Klar wurde in dem zweieinhalbstündigen Workshop das Ausmaß der Herausforderung, aber auch das Manko, dass es bisher kaum Grundlagenforschung zur Sanddorn-Fruchtfliege aus biologischer Sicht gibt, auf der sich aufbauen ließe. Manche Tests dazu müssen die Wissenschaftler im Projektverbund deshalb "nebenbei" selbst durchführen, um eine Basis für weitere Arbeitsschritte zu haben.

Nirgendwo sonst in Deutschland wächst Sanddorn auf einer so großen Fläche wie in Brandenburg. 370 Hektar macht der landwirtschaftliche Anbau aus, das ist im märkischen Obstbau Rang drei hinter Apfel und Süßkirsche. Aber auch im "Straßenbegleitgrün" wird Sanddorn, der relativ robust selbst bei Trockenheit wächst, als sogenannte Pionierpflanze gern eingesetzt.

Unter anderem die zuletzt immer sehr warmen und trockenen Sommer, so erste Erkenntnisse aus dem 2018 gestarteten Projekt und Vorab-Untersuchungen, begünstigen offenbar weiter das Ausbreiten der Fruchtfliege. Die legt ihre Eier direkt in den Früchten ab, von wo die Larven später auf den Boden fallen und sich im Erdreich verpuppen. Aus den Kokons, so eine Runde des Lebenszyklus, schlüpfen dann die neuen Fliegen.

Ökobetriebe der Dachverbände Bioland und Demeter, wozu auch Projekt-Praxispartner Gut Schmerwitz im Havelland gehört, sind der Bedrohung besonders schutzlos ausgeliefert. Dürfen sie doch gemäß Erzeugerrichtlinien nicht einmal das einzige Mittel einsetzen, das noch teils wirksam und nach EU-Öko-Verordnung zugelassen ist. In einer Videobotschaft verwies Benedikt Schneebecke vom Partnerbetrieb aus Mecklenburg-Vorpommern zudem auf das Zusatzproblem Sanddornsterben, das gerade an der Küste schon für Totalausfälle verantwortlich ist. Zu den Ursachen wird noch gerätselt, räumte auch Ulrike Holz vom Landesamt für Pflanzenschutz ein.

Die ersten Testreihen dieses Sommers zum Einsatz von Fliegenfallen in mehreren Typen, biologisch abbaubaren Bodenabdeckungen (Holzfaser, Zellulose und Kleber) zum Verhindern des Schlupfes neuer Fliegen aus den Puppen sowie zum Einsatz von Nematoden (mikroskopisch kleine Fadenwürmer als gezielt eingesetzte Parasiten) liefern bereits interessante Ergebnisse.