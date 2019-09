Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Am Mittwoch war der fünfköpfige Bautrupp von zwei Firmen aus Herzberg damit beschäftigt, die Eisenstangen für die Bodenplatte zu verlegen. Nächste Woche Dienstag, so der aktuelle Zeitplan, soll der Beton gegossen werden, tags darauf ist dieser ausgehärtet und die Bodenplatte fertig. Nächstes Jahr gibt es am Marktplatz in Storkow dann wieder an allen vier Seiten geschlossene Häuserfronten. Auf dem Grundstück Am Markt 18, an der nördlichen Schmalseite des Karrees, entsteht ein neues Haus mit neun Wohnungen.

Bauherr ist die Zweibrüder Kunst und Kultur GmbH von Hubertushöhe-Schlossherr Rainer Opolka. Fünf Jahre lang gab es an der Stelle am Markt eine Baulücke, nachdem Opolka als neuer Eigentümer das Vorgänger-Gebäude, die Ruine der ehemaligen Bäckerei Zimmermann, nach langer Zeit des Leerstandes hatte abreißen lassen. "Eigentlich wollte ich mit dem Neubau schon vor mehr als vier Jahren beginnen", sagt Opolka. Die Verzögerung begründet er mit einem Rechtsstreit um das Nachbargebäude, bei dem im Zuge des Abrisses Risse im Mauerwerk sichtbar geworden waren.

Seniorengerecht mit Fahrstuhl

Die künftigen neun Wohneinheiten im Neubau verteilen sich auf zwei Etagen und ein Dachgeschoss mit Gauben. Nach Angaben des Bauherrn sind die Wohnungen in den oberen Stockwerken über einen Fahrstuhl erreichbar und damit seniorengerecht. Die Wohnungen werden vermietet – Opolka zeigt sich zuversichtlich, schnell Abnehmer zu finden. Obwohl er noch keine Werbung mache, habe er schon einige Anfragen von Interessenten bekommen. "Wohnen am Markt ist sehr begehrt", schätzt er ein – anders als beim Thema Geschäftsräume. Er habe zunächst erwogen, auch Platz für Gewerbe vorzusehen, sich dann aber angesichts der "Problematik" mit der Geschäftswelt am Marktplatz anders entschieden.

Abstimmung mit Denkmalamt

Wann das Haus fertig ist und die Mieter einziehen können, ist noch offen; das hängt auch von der Witterung ab. "Wenn der Winter sehr mild wird, könnte es schon im Februar oder März soweit sein, andernfalls im späteren Frühjahr", so Opolka. Ebenfalls noch nicht ganz klar ist das genaue Aussehen des Gebäudes. Denn im Fall des Storkower Marktplatzes redet da auch die Denkmalbehörde mit.

"Die endgültige Abstimmung der Materialien und Farben erfolgt erst in der nächsten Woche", sagt Architektin Marion Härchen vom Storkower Ingenieurbüro Härchen & Heyde, das den Entwurf erstellt hat. Für die Fassade vorgesehen ist derzeit ein grauer Farbton. Es könnte aber auch auf eine gelbliche Variante hinauslaufen, so Marion Härchen. Ebenfalls noch zu klären seien Details bei der Gestaltung der Fensterprofile, der Gauben und des Daches.

Das Ingenieurbüro war in Storkow in den vergangenen Jahren auch mehrfach mit der Gestaltung öffentlicher Gebäude betraut. Von ihm stammen zum Beispiel die Pläne für den Umbau der Altstadtschule zur Kita und für den Bau der Softline-Arena an der Europaschule.

Gründung auf 25 Pfählen

Umgeplant werden musste unterdessen auch ganz zu Beginn der Bauarbeiten. Wegen des moorigen Untergrundes am Markt war die zunächst geplante Betonplattengründung nicht möglich, berichtet Opolka. Man habe daher eine Pfahlgründung angewandt. Die Betonplatte, die nächste Woche entsteht, ruht dann auf 25 Pfählen.