Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Sanierung der alten Geschwister-Scholl-Grundschule am Weitzgrunder Weg in Bad Belzig wird teurer als geplant. Angedacht ist, dieselbe nach einer umfangreichen Sanierung als soziokulturelles Zentrum zu nutzen.

Nachdem im September des vergangenen Jahres mit der Beräumung des Objekts und noch vor Jahresfrist mit dem Rückbau von Sanitär-, Heizungs- und Elektroanlagen begonnen wurde, hatten sich im Verlauf der Entkernung diverse Schäden am Gebäude offenbart. In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen informierte Bauamtsleiter Robert Wildgrube über den aktuellen Sach- und Kostenstand. Er erläuterte, dass die horizontale Abdichtung in großen Teilen des Baukörpers beschädigt, an der Dach- und Holzbalkenkonstruktion ein Schädlingsbefall festgestellt, sich in Teilen der Dachkonstruktion der Schwamm ausgebreitet und Deckenbereiche im Kellergeschoss sich als nicht tragfähig erwiesen haben.

Nach Aussage des Bauamtsleiters stiegen die Kosten für die Sicherung und Entkernung einschließlich der Nebenleistungen, wie Prüfberichte, Schadstoffanalysen, Gutachten und Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination gegenüber der Kostenschätzung zum Zuwendungsbescheid um 54.500 Euro; weitere Kostensteigerungen im sechsstelligen Bereich entstehen durch die Beseitigung des festgestellten Schäden.

Für die Sanierung des geschichtsträchtigen Hauses hatte die Stadt Bad Belzig in 2017 eine Förderung in Höhe von 2,3 Millionen aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Integration im Quartier" erhalten. Um die mittlerweile entstandene Lücke zu schließen, soll ein Antrag auf Bezuschussung des Vorhabens aus dem Kreisentwicklungsbudget des Landkreises und ein Restbetrag von rund 180.000 Euro in die Haushaltsplanungen 2020 und 2021 der Stadt eingestellt werden.

Mit dem 9. August ging die komplette Freigabe der Baugenehmigung bei der Verwaltung ein, so dass zwischenzeitlich Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 1.8 Millionen Euro vergeben und die Sanierung angelaufen ist.

Läuft dieselbe nach Plan, soll in 2021 bereits wieder Leben in die Räumlichkeiten einziehen.

Im Erdgeschoss ist neben einer großzügigen Lounge Platz für die städtische Bibliothek, eine Cafeteria mit kleiner Küche und Seminarräume, die auch als Büros genutzt werden können, geplant.

Das Dachgeschoss soll wie bisher dem Jugendtheater "Strumpfhose" ein Dach über dem Kopf bieten. Ein Multifunktionssaal für maximal 200 Menschen mit großer Bühne, Räumen für den Theaterfundus und Lagerräume sind dort angedacht.

Im Keller ist wiederum eine Kreativwerkstatt mit Brennraum sowie ein Klub- und ein Probenraum für die Jugendarbeit vorgesehen. Das gesamte Objekt wird nach der Sanierung barrierefrei zugänglich sein.

Geplant war das nach 15-jähriger Bauzeit 1928 bezugsfertig gewordene Schulhaus ursprünglich als Turnhalle. Als Schule wurde das Gebäude bis 1996 genutzt. Nach der Wende sollte es als Haus des Gastes dem Kurortgedanken der Stadt gerecht werden. Fehlende Fördertöpfe verhinderten jedoch die Verwirklichung. Nachdem von 2000 bis 2002 das Baubüro der SteinTherme im Haus Quartier nahm, mieteten sich anschließend das Jugendtheater und der Verein für Arbeit und Leben ein. Letzterer betrieb im Haus bis 2017 eine Lebensmittelausgabe samt Kleiderkammer und Fahrradreparaturwerkstatt.