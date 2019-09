Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Nach dem Wahldesaster beschreibt Oberhavels Kreisvorsitzender Enrico Geißler schonungslos die Versäumnisse seiner Partei und denkt über eine konsequentere Politik nach Berliner Vorbild nach.

Der Landtagswahlkampf hat die Geschäftsstelle der Linken an der Bernauer Straße in Oranienburg noch nicht verlassen. Schirme mit dem Logo der Partei liegen gestapelt im Sitzungsraum, die Lautsprechertechnik ordentlich verpackt. Vor dem Eingang haben Helfer abgenommene Wahlplakate hinter eine hüfthohe Topfpflanze geklemmt. "Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Abhängen", sagt der Kreisvorsitzende der Linken, Enrico Geißler. "Nach der Wahl brauchten alle erst einmal eine kurze Pause."

Abstieg war absehbar

Die Oberhaveler Genossen wussten, dass sie federn lassen müssen. "Wir haben ja auch gespürt, dass sich die gesellschaftliche Stimmung verändert hat, dass es einen relevanten Rechtsruck gab, dass die Bereitschaft zur Solidarität abgenommen und der Egoismus zugenommen hat", sagt Geißler. Und die Linken wussten auch, dass es schwierig werden würde, die Unzufriedenen im Land wieder an sich zu binden. "Aber, dass es so dicke kommt, damit haben wir nicht gerechnet", sagt der Parteichef, der von einem Wechselbad der Gefühle an der Basis spricht. Zwischen Frust und Aufbruchstimmung bewege sich die Gefühlslage der rund 400 Mitglieder im Kreisverband.

Geißler selbst lässt sich den Schmerz zehn Tage nach dem Desaster, bei dem die Linken ihren Stimmenanteil im Kreis zum Teil halbiert, zum Teil sogar fast gedrittelt haben, kaum anmerken. Er will den Blick nach vorn richten. Und das, obwohl das Debakel ihn auch persönlich trifft. Noch leitet der 42-Jährige das Büro der bisherigen Landtagsabgeordneten Gerrit Große. Doch Große trat nicht wieder an. Dem neuen Landtag wird kein Oberhaveler Linker mehr angehören. Erster Ansprechpartner für Geißler und seine Genossen aus dem Landkreis ist nun der zu den Linken übergelaufene frühere FDP-Politiker Andreas Büttner aus Templin, der im Altkreis Gransee und der westlichen Uckermark antrat und über die Landesliste ins Parlament einzog. Vielleicht ergibt sich für Geißler da etwas. Ansonsten geht der gelernte Bürokaufmann auf Jobsuche. "So schlecht ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt ja nicht."

Schuld sind nicht die anderen

Am Mittwochvormittag lässt der Oranienburger in seinem Büro die Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag auf dem Laptop laufen. Es spricht Christian Lindner (FDP). Die Liberalen hat es in Brandenburg noch schlimmer getroffen, als die Linken. Aber das ist nicht Geißlers Thema. Er übernimmt gar nicht erst den Versuch, das eigene Scheitern anderen in die Schuhe zu schieben oder es mit dem Scheitern anderer in Verbindung zu bringen. Zehn Jahre Regierungsbeteiligung hätten Spuren hinterlassen. "Früher haben uns die Leute dafür gelobt, dass wir die richtigen Fragen stellen, dass wir aussprechen, was den Unzufriedenen auf der Seele brennt, dass wir keine Schönwetterreden halten." Aber die Linken hätten sich in der Regierung zu oft "den Schneid abkaufen lassen. Wir haben viele schöne Kompromisse gefunden, aber keine klaren Botschaften". Natürlich sei es schwierig, in der Regierung Protestpartei zu bleiben. "Aber wir müssen uns auch fragen, ob wir noch die richtigen Fragen stellen, ob wir noch die richtigen Antworten haben, ob wir den Leuten nicht zu wenig aufs Maul geschaut haben."

Regieren nicht um jeden Preis

Geißlers These ist, dass die Linke in den vergangenen Jahren den Menschen zu sehr das System erklärt, aber nicht in Frage gestellt hat. "Wenn die Menschen verzweifelt bezahlbare Wohnungen suchen, nützt es nichts, das Engagement der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu erklären und zu loben. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob es reicht, was getan wird. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum organisieren. Daran werden wir gemessen" Dass das mitunter nur mit radikaler Politik funktioniere, demonstriere seine Partei momentan im Berliner Senat. Und nicht nur das: "Der Berliner zeigen uns auch, dass man als Regierungspartei seine Positionen vertreten kann. Die Grünen kümmern sich um die Verkehrswende, wir um die Mieten. Da bleiben wir klar erkennbar." Ein Vorbild auch für Brandenburg? Geißler sagt, ihm sei es egal, ob die Linke in Potsdam regiere oder in die Opposition gehe. "Man kann auch aus der Opposition heraus erfolgreich Druck entwickeln. Das haben wir beim Mindestlohn bewiesen. Wenn wir regieren, dann aber bitte nur auf Augenhöhe. Wir dürfen uns nicht noch einmal zum Steigbügelhalter der SPD machen lassen."

Die alten Wähler brechen weg

Ein Großteil der klassischen Wählerschaft ist alt und noch von der DDR geprägt. "Wir sind oft auch mit dem Blick zurück gewählt worden", sagt Enrico Geißler, und weiß selbst, dass das nicht mehr funktionieren wird – und auch nicht mehr funktioniert hat. Noch in der Wahlnacht schrieb er auf seine Facebook-Seite, dass die Wählerschaft nun die "Reset-Taste" gedrückt habe. Er wolle das als Akt der Befreiung verstanden wissen, sagt der Politiker, als Auftrag neue Wege zu gehen. Natürlich müsse die Linke Ostpartei bleiben. Die Benachteiligung bei Renten, Einkommen und Gewerbesteuereinnahmen sei nicht gelöst. "Da müssen wir dranbleiben. Doch wir müssen auch alle anderen erreichen, die ein Interesse an einer solidarischen Gesellschaft haben." Potenzial sieht Geißler unter anderem in der Fridays-for-Future-Bewegung, das nicht allein die Grünen für sich beanspruchen könnten. "Die Grünen sparen die soziale Frage in der Klimapolitik aus. Die Lücke können wir füllen." Und auch mit den Leuten, die die AfD nur aus Frust oder Protest gewählt haben, müsse man reden. "Wir sind die Partei, die für die Schwachen steht. Deshalb müssen wir wieder dorthin gehen, wo die Menschen sind, ihnen nicht nur zuhören, sondern ihre Probleme auch in die Parlamente tragen und dort nach Lösungen suchen."