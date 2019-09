Manuela Bohm

Paaren/Glien (MOZ) Der Himmel über dem MAFZ-Erlebnispark in Paaren wird erneut bunt leuchten. Am 21. September erhellt Feuerwerk das Dorf in der havelländischen Gemeinde Schönwalde. Während der Neuauflage der Brandenburger Feuerwerker-Meisterschaft kämpfen verschiedene Teams unter dem Motto "Rock Meets Classic" mit ihren Shows um die Gunst des Publikums und somit um den Pokal 2019.

Während am Tage das Gelände des Erlebnisparks bis 16.00 Uhr wie gewohnt besucht werden kann, beginnt dann um 17.00 Uhr der Einlass für Gäste, die neben einem breit gefächerten Rahmenprogramm, auch die Schlemmermeile an der Historischen Braumanufaktur von 1834 besuchen können.

"Genießen Sie mit Einbruch der Dunkelheit dann ab zirka 20.00 Uhr die illusorischen Feuerwerke und urteilen Sie mit, welches Team den Pokal der Meisterschaft nach Hause nehmen kann", lädt Ute Lagodka, Geschäftsführerin des Erlebnisparks, ein. "Der Titelverteidiger und zwei qualifizierte Teams stehen mit ihrer musikalisch begleiteten Feuerwerksshow im Wettbewerb, eine Jury und das Publikum bewerten die Kunst der wundervollen Choreografie im Einklang mit der Showmusik."

Tickets sind online über www.reservix.de, telefonisch unter 033230/740 oder in der Brauereischänke im MAFZ erhältlich.