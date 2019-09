Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) In wenigen Minuten kann die Meute aus 30 ungeduldigen Schülern der Klasse 4a und 4b endlich starten – die 4. bis 6. Klassen der Fontaneschule haben sich am Mittwoch im Stadtpark versammelt, um grüppchenweise bis zu zwei Kilometer im Gedenken an den berühmten Dichter zu laufen, nachdem ihre Schule benannt ist: um den Brunnen herum, bis zur Affenstatue und wieder zurück. Daneben wird Fußball, Badminton, Wurfball oder mit dem Springseil gespielt.

Wochenlang haben sich die Mädchen und Jungen auf ihren sportlichen Einsatz und das Schulfest vorbereitet. Im Jubiläumsjahr Theodor Fontanes entstand eine neue Wegstrecke für den Fontane-Lauf. Statt Gold, Silber oder Bronze gibt es dieses Mal selbstgetöpferte Medaillen mit dem Theofant. "So lernen die Schüler, dass mit Fontane mehr verbunden ist als der Schulname oder unser Maskottchen, der Theofant", sagt Schulleiterin Silka Riedel.

Die Naturverbundenheit des Schriftstellers spiegelt sich auch im Kreativangebot für die 1. bis 3. Klassen wider: Insekten-Memory, Mäusebasteln, Keramikstation oder vergängliche Kunst aus Blumen. Lehrerin Ilka Zinke kann die Kinder mit einem Pflanzen- und Früchte-Ratespiel aufklären: Fast jeder kenne Hagebutte als Tee, aber die wenigsten haben sie schon einmal in der Natur gesehen und angefasst. Dass der Hopfen nach Bier riecht, versetzt viele Grundschüler in Erstaunen – er wird kurzerhand in "Bierpflanze" umgetauft.

Für jede Station können Stempel gesammelt werden, den besonders fleißigen Teilnehmern winkt am Ende eine Urkunde. Sozialpädagoge Christian Bosse hat Kooperationspartner wie den CTA-Kulturverein, Jusev-Hort und Ehrenamtler bemüht, die an diesem Tag neben dem Schulförderverein und Lehrkräften bis zu 17 Stationen betreuen.