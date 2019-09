BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Stadtsportbund Brandenburg an der Havel e.V. veranstaltet am Dienstag, 17. September,in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, der Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam und dem lokalen Bündnis für Familie ab 16 Uhr im Stadion am Quenz den diesjährigen Sparkassen-Sportabzeichen-Abend. Die Teilnehmer können sich in vier Kategorien messen,darunter Schwimmen. Dazu kann ein aktueller Schwimmnachweis mitgebracht werden oder die Werte im Schwimmen direkt im Marienbad genommen werden. Ein Shuttle verkehrt dazu regelmäßig zwischen Stadion und Marienbad. Im Bereich Ausdauer können ein 800 oder 3000 Meter lauf absolviert werden. Im Bereich Schnelligkeit stehen zudem 30, 50 oder 100 Meter Sprint auf dem Programm. Im Kraftbereich kann zwischen Kugelstoßen, Medizinball-Stoßen oder Standweitsprung gewählt werden. Im Koordinationsbereich gilt es hingegen im Weitsprung oder Seilspringen die Normwerte in seiner Altersklasse zu erreichen.