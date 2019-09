Matthias Henke

Gransee Von Mitteln des "Digitalpakts Schule" will auch das Amt Gransee und Gemeinden mit seinen Bildungseinrichtungen profitieren. Darüber wurde jüngst im Schul- und Kitaausschuss informiert. Die Schulleiter seien informiert worden, weitere Abstimmungen sollen laut Karin Schröder, Abteilungsleiterin Ordnung/Kita/Schulen, in den kommenden Wochen erfolgen.

Es gehe um jeweils etwas mehr als 130 000 Euro für die Granseer Stadt- sowie die Werner-von-Siemens-Oberschule sowie rund 80 000 Euro für die Theodor-Fontane-Grundschule Menz.

Beim "Digitalpakt Schule" handelt es sich um eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Bis 2024 werden deutschlandweit fünf Milliarden Euro aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur" zur Verfügung gestellt. Ein Eigen­anteil von zehn Prozent ist aufzubringen. Förderfähig sind beispielsweise der Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, ein schulisches W-Lan, Cloudangebote, interaktive Tafeln oder schulgebundene mobile Endgeräte.

"Gefördert wird, was innerhalb der Schule ist, aber nichts, wofür die Telekom zuständig ist", machte der für Bildung zuständige Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke deutlich, der zudem darauf hinwies, dass ein bloßer Antrag zur Finanzierung bestimmter Geräte sinnlos sei. Als Grundlage für die Antragsstellung werde vom Fördermittelgeber vielmehr ein Konzept erwartet, das die Schulen zu erarbeiten haben. Dabei gehe es nicht nur um die Hardware, sondern um die grundsätzliche Ausrichtung der Schule in Sachen Digitales. "Wir werden uns dazu in Kürze zusammensetzen", kündigte Schwericke an. Das fertige Konzept müsse bis September kommenden Jahres vorliegen.

Der Bund unterstützt Länder und Gemeinden mit dem Pakt bei Investitionen in die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur. Gleichzeitig verpflichten sich die Länder, digitale Bildung durch pädagogische Konzepte, Anpassung von Lehrplänen und Umgestaltung der Lehreraus- und Lehrerweiterbildung umzusetzen. Sie verpflichten sich gemeinsam mit den Kommunen ferner zur Sicherstellung von Betrieb und Wartung der technischen Infrastruktur. Die Fördermittel werden beim Land beantragt, nicht beim Bund. Jedes Land wird für diesen Zweck eine eigene, mit dem Bund abgestimmte Förderrichtlinie herausgeben.