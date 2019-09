Florian Deja

Fredersdorf-Vogelsdorf Mit einem Heimspiel in der Sporthalle an der Fredersdorfer Tieckstraße begann für die Handballer der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf die neue Saison in der Verbandsliga Süd. Mit 20:16 gewann der Gastgeber über den HC Spreewald II.

Nachdem die OSG-Männer in der Vorwoche gegen den 1. VfL Potsdam II recht unglücklich aus dem Landespokal ausgeschieden waren, mussten sie im Heimspiel gleich sechs Stammspieler ersetzen. Die Männer um Trainer Florian Deja kamen über eine konzentrierte und konsequente Abwehrarbeit gut ins Spiel und begannen, mit einem 4:0-Lauf sich ein Polster zu schaffen. Elf Minuten waren bis zum ersten Tor der Spreewälder vergangen. Nach 19 Minuten stand es 8:2 für die OSG. Bis zur Halbzeit konnte der Vorsprung bis auf 12:7 ausbaut werden.

Bis zum Schluss wenig Tore

Auch der Start in die zweite Halbzeit war durchaus verheißungsvoll. In den ersten zehn Minuten ließ die OSG nur ein Gegentor zu. Allerdings gelangen selbst auch nur zwei Treffer, so dass beim Stand von 14:7 das Spiel alles andere als entschieden war. Es folgte der schwächste Spielabschnitt der Männer aus Fredersdorf-Vogelsdorf. Immer wieder auftretende Fehlwürfe ließen den Kräfteverschleiß erkennen. Die harte Abwehrarbeit hinterließ ihre Spuren. So ließen die Spreewälder langsam den Vorsprung schmelzen und das Spiel wurde fünf Minuten vor Schluss, beim Stand von 18:15, noch mal spannend. Am Ende reichte es für die OSG zum alles in allem verdienten 20:16-Erfolg.

Sonntag gegen SG Schöneiche

Am Sonntag trifft die OSG auf die SG Schöneiche, die am ersten Spieltag eine herbe 24:40-Schlappe gegen den HC Bad Liebenwerda einstecken musste. Die Partie in der Mehrzweckhalle in Mittenwalde wird um 16 Uhr angepfiffen.