Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Stadt Bad Belzig nahm am bundesweit stattfindenden Tag des offenen Denkmals teil. In den Mittelpunkt des Aktionstages wurde das Haus Sandberger Straße 13 gestellt - ein Haus, das bessere Zeiten hinter sich hat. Seit 1992 steht das einfache Fachwerk-Bürgerhaus aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter Denkmalschutz. Die Spuren, die der mittlerweile 20 Jahre währende Leerstand hinterlassen hat, sind unübersehbar geworden.

Alle Versuche des Eigentümers, das Objekt bereits in den 1990er Jahren sanieren zu lassen, waren fehlgeschlagen. Jetzt keimt Hoffnung. Die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eG plant, das Grundstück und die benachbarte Fläche Sandberger Straße 11 zu erwerben. Barrierefrei zugängliche Wohnungen sollen dort entstehen.

Das Interesse am Denkmaltag war wie in den vergangenen Jahren groß. Zahlreiche Bad Belziger hatten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das Denkmal zu besichtigen. Der Eigentümer hatte im Vorfeld zugestimmt, dass das Erdgeschoss öffentlich zugänglich sein wird. Begehungen im Obergeschoss waren aus Sicherheitsgründen jedoch nicht mehr möglich. Darauf wies Bauamtsmitarbeiter Jens Schulze in seiner Begrüßung hin.

Vor den Führungen durch das Haus erzählte Monika Schwarz aus der Geschichte desselben. 1815 war das Anwesen Eigentum des Seilermeisters Johann Christian Görisch, der das Haus von seinem Vater geerbt hatte. 1852 wechselte es in die Hände des Nadlermeisters Ferdinand Vocke. Nachfolgende Eigentümer waren der Tuchmachermeister Ephraim Ferdinand Zimmermann (1856) und der Schuhmachermeister Wilhelm Andree (1864). Zu Beginn der 1990er Jahre verkauften Nachfahren das alte Haus. Der neue Besitzer, der gleichzeitig das benachbarte Areal erworben hatte, plante wie eingangs erwähnt, eine grundlegende Sanierung - die an Auflagen scheiterte.

Das mittlerweile über Jahre leer stehende alte Wohn- und Geschäftshaus beherbergte vor knapp fünf Jahrzehnten noch ein Schreibwarengeschäft und eine Buchhandlung. Das Geschäft wurde anfangs von der Familie Mückenhausen betrieben und späterhin bis zu seiner Schließung 1972 von Gertrud Prause. 1990 eröffnete der Eigentümer wiederum ein Lichtstudio im Erdgeschoss des Hauses.

An das Nachbarhaus Sandberger Straße 11 erinnern heute nur noch alte Fotografien und in den Gehweg eingelassene Intarsien, die seine markante Lage andeuten. Über den Kellergewölben, die unter der Erde erhalten sind, wurde später Kaffee getrunken. Knapp neun Jahrzehnte zuvor wurde dort feinster Kaffee verkauft - in einem Delikatessengeschäft der Meier-Filiale, in der feinste Waren erhältlich waren. In mehreren von der Geschichtswerkstatt Belzig e.V. herausgegebenen Büchern zur Stadtgeschichte ist davon zu lesen.

Noch ist die Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eG nicht Eigentümer der Grundstücke Sandberger Straße 11 und 13. "Wir haben im Vorfeld bereits viel für eine Sache geleistet, die uns noch nicht einmal gehört", betonte Steffen Tschiersch, der geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, bei der Vorstellung der ersten Pläne. In dieser Folge sind zeitliche Abläufe, die die unschöne Ecke in ein modernes Wohnquartier verwandeln können, auch noch nicht zu benennen. Unklar ist auch, ob das denkmalgeschützte Haus Nummer 13 aufgrund seines schlechten Bauzustandes überhaupt noch zu retten ist. Ein Gutachten soll Klarheit bringen.