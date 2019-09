BRAWO

Brandenburg an der Havel Mit dem Jahrestag der Friedlichen Revolution wird vermehrt über die Menschen in Ostdeutschland gesprochen. Was fühlen sie und gibt es sie, die ostdeutsche Identität? Wenn ja, was macht sie aus? Wie viel Einfluss haben die DDR und die Wende heute noch auf das Selbstverständnis der Menschen in Ostdeutschland? Diese und andere Fragenwill das Stadtmuseum im Rahmen der Podiumsdiskussion "(Ost-)Deutsche Identität?" am Freitag, 13. September, ab 18.30 Uhr im Gotischen Hauseruieren.

Zu Gast sind der Soziologe Daniel Kubiak von der Humboldt-Universität zu Berlin und die Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst, ehemals Pfarrerin am Dom zu Brandenburg und Teilnehmerin am Brandenburger Runden Tisch. Weiterhin nimmt Martina Weyrauch, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung auf dem Podium Platz. Der Eintritt ist frei.