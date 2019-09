René Wernitz

Rathenow (MOZ) Theater auf bzw. an der Havel: Das "Traumschüff" der gleichnamigen gemeinnützigen Theatergenossenschaft mit Sitz in Potsdam hat jetzt im Alten Hafen in Rathenow festgemacht. Das Programm beginnt am Freitag um 19.00 Uhr mit "Treue Hände - Folge 2".

2018 standen persönliche und wirtschaftliche Umbrüche zur Wendezeit im Chemiefaserwerk Premnitz im Mittelpunkt, jetzt geht es in "Treue Hände" um das Kaltwalzwerk Oranienburg, das von der Treuhand abgewickelt wurde. Am Samstag, 19.00 Uhr, ist das Stück "Hinter den Fenstern" zu sehen. In einer Mischung aus Schauspiel- und Puppenspielkunst wird die Problematik des Ärztemangels auf dem Land aufgezeigt.

Am Sonntag, 16.00 Uhr, übernehmen Schauspieler des Rathenower Theater Lichtblick e.V. die schwimmende Bühne auf einem in Havelberg gebauten Katamaran. Sie zeigen "Miteinander, Füreinander, Gegeneinander". Der Eintritt ist jeweils kostenlos.