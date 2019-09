VCB-Volleyballfrauen starten am 15. September in die Saison

Alexander Dames\MOZ

Brandenburg Ende März errang die 1. Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg die Volleyball-Landesmeisterschaft und hat sich somit nach drei Jahren Brandenburgliga verdient den Aufstieg in die nächsthöhere Liga gesichert.

Nun beginnt am kommenden Sonntag (15. September) endlich das Abenteuer Regionalliga, auf das der Verein und die Mannschaft lange hingearbeitet haben. Die nun 18-köpfige Mannschaft um Trainerduo Michael Kozik und Lars Wolfram hat sich im Vergleich zur Vorsaison nur wenig verändert. Neu hinzu kamen mit Juliane Weinhold und Eileen Heidepriem vom Drittligisten USV Potsdam zwei erfahrene Akteurinnen. Vor allem letztere wird dem Team durch ihre große Erfahrung und Durchschlagskraft enorm helfen können.

Die Saisonvorbereitung verliefrecht verheißungsvoll. Bei zwei Turnieren in Halle/Saale sowie beim stark besetzten Heimturnier konnte man mit jeweils Platz vier weitestgehend überzeugen und sich bereits gegen einige Regionalligisten behaupten. Dies nährt die Hoffnung, dass man in der neuen Liga auch bestehen und etablieren kann.

Nun fällt also an diesem Sonntag, passenderweise mit einem Heimspiel, der Startschuss in die neue Spielzeit. In heimischer Marienberghalle erwartet der VC Blau-Weiß den Mitaufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen, der, wie fast alle der neuen Gegner, im Vorfeld kaum einzuschätzen ist. Die Mannschaft will bereits hier im ersten von zehn Heimspielen die ersten Zähler einfahren und baut auf die gewohnt große Unterstützung des Brandenburger Publikums. Spielbeginn in der Dreifelderhalle Marienberg istum 15 Uhr. (dam)