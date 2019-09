Matthias Henke

Gransee (MOZ) Der Abrissauftrag für die Rudolf-Breitscheid-Straße 31 und angrenzender Nebengebäude an der Rudolf-Breitscheid- sowie der Baustraße kann ausgelöst werden.

Denn der Bescheid für den "vorzeitigen Maßnahmebeginn" in puncto Bau des Gesundheitszentrums Gransee ist Anfang der Woche in der Amtsverwaltung eingetroffen. Darüber informierte Amtsdirektor Frank Stege am Dienstag die Mitglieder des Hauptausschusses.

Noch am Donnerstag bei der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr hatte Fachbereichsleiter Nico Zehmke mitteilen müssen, dass die baufachliche Prüfung von der zuständigen Liegenschaftsbehörde noch nicht erfolgt sei. Laut Ausschreibungsunterlagen sollten die Abrissarbeiten bis Ende Dezember weitgehend abgeschlossen sein.