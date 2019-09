PI Brandenburg

Brandenburg an der Havel Der schwarze VW T5 eines Nennhauseners wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr von einem öffentlichenParkplatz in der Augustastraße gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte den schwarzen Pkw mit dem Kennzeichen RN-ES1 zuvor dort abgestellt, als er nach nur zwei Stunden zurückkehrte, fand er am Abstellort nur noch eine leere Fläche vor. Unbekannte Täter hatten das Auto in der Zwischenzeit gestohlen. Eine Nachfrage beim örtlichen Ordnungsamt ergab, dass das Fahrzeug auch nicht abgeschleppt wurde. Markant an dem Fahrzeug ist ein auf dem Heck angebrachter Aufkleber mit der Aufschrift "Havel Automobile". Eine Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet und eine Anzeige gefertigt. Der Schaden dieses Diebstahls beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.