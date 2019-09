MOZ

Schwedt VerkaufstüchtigenFernsehmonteur angezeigt

Nach dem Ausfall seines TV-Gerätes bestellte ein 83-jähriger Rentner einen Fernsehmonteur. Dieser kam, besah sich den Schaden und ging keinesfalls an die Reparatur. Er überzeugte der Rentner, sich doch besser gleich ein neues Gerät zuzulegen. Ganz zufällig hatte er einen TV dabei, konnte diesen dem 83-Jährigen umgehend anbieten. Der Senior wollte das Problem des fehelndes Fernsehers schnell lösen und ging auf das Angebot ein. Erst bei der späteren genaueren Recherche stellte er fest, dass er wesentlich zu viel für den neuen Fernseher bezahlt hatte an den verkaufstüchtigen Monteur. Der Mann fühlte sich betrogen und zeigte daraufhin das Geschäftsgebahren bei der Polizei an.