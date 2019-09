Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Nach dem überaus erfolgreichen Fischerman steht in der Havelstadt ein neuer vielseitiger sportlicher Höhepunkt für alle an. Am Sonntag, 22. September, startet das erste Ketziner Spiel- und Sportfest im Strandbad und auf dem Sportplatz. Bereits in der Vorwoche laden Ketziner Vereine während einer Sportwoche ab 15. September zu Schnuppertrainings ein.

Mit dabei sind Lok Ketzin mit Tischtennis, der Casting Club Ketzin, FSV Falke 95 mit Fußball und der SC Ketzin mit Badminton, Kegeln, Funktionsgymnastik und Laufen/Walken. Wo und wann man die Sportarten selbst erleben kann, ist in einem Flyer zu erfahren, der in der Tourist-Information, im Ketziner Bürgerbüro und in einigen Geschäften erhältlich ist (Internet: www.ketzin.de/ketzinersportfest). Darin sind auch all die sportlichen Möglichkeiten während des neuen Ketziner Spiel- und Sportfestes enthalten.

Für die Miniolympiade baut der Golfclub auf dem Kunstrasenplatz eine Zielburg auf, beim FSV Falke ist das traditionelle Torwandschießen möglich. Wie viel Geschicklichkeit nötig ist, erfahren die Freizeitsportler mit den Zielübungen des Casting Clubs und beim Werfen von Wurfleinen beim Seesportclub. Der in Ketzin/Havel traditionelle Kegelsport kann beim SC Ketzin "erschnuppert" werden. Und das mit der Kegelkugel am Galgenbaum ebenso wie beim Freiluftkegeln.

Bei allen diesen Stationen ist Punktesammeln als Einzelsportler oder im Team möglich. Wer gern wandert, kann das am 22. September ausnahmsweise auch einmal in der Altstadt tun. Der Seniorenrat hat dafür eine "Altstadtralley" mit einem Wissenstest vorbereitet. Schwer ist er nicht, denn die drei Antworten sind auf den fünf Stelen "Altstadttour" und "Havelnatour" zu finden. Wer sich gern in Gemeinschaft sportlich betätigt, kann das beim Straßenfußball-Turnier und beim Beachvolleyball. Für das Turnier könnten vorherige Anmeldungen die Organisation erleichtern. Die Stadt stiftet dafür Wanderpokale, die 2020 verteidigt werden können, denn das Ketziner Spiel- und Sportfest soll künftig jährlich stattfinden, und das abwechselnd in allen Ortsteilen. Pokale und auch Sonderpreise der Stadt erhalten die Teilnehmer an der Miniolympiade.

Natürlich kann man auch nur an einer einzigen Disziplin teilnehmen. Ab 10 und bis gegen 14 Uhr sind die sportlichen Aktivitäten möglich. Dann erwartet die Ketziner ein ganz besonderer sportlicher Höhepunkt! Ketziner Weltmeister im Castingsport werden zeigen, dass man das wenige Gramm schwere Gewicht mit der Wurfrute so an die 100 Meter über den Sportplatz werfen kann. Und weil Bewegung auch Appetit macht und gerade interkulturelle Woche ist, laden die syrischen Familien an ihr syrisches Büfett ein. Fußballermenü, Schmalzstullen und Kuchen sind auch im Angebot, versichert der Veranstalter, das ist die Stadt Ketzin/Havel.