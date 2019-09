Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Am Dienstag haben die Apothekerinnen Andrea König und Katja Semper, Inhaberinnen der "König & Semper Apotheken" eine Spende in Höhe von 1500 Euro an das Hospiz der Jedermann Gruppe übergeben. Das Geld wird in die Spendenaktion für die neue Möblierung der Patientenzimmer einfließen, die nach 15 Jahren der Renovierung bedürfen. "Das hilft uns sehr", so Jedermann-Geschäftsführer Sven Rohde. 5 Prozent der anfallenden Kosten, das sind 6000 Euro pro Monat, müssen über Spenden aufgebracht werden, da die Krankenkassen eine stationäre Hospizversorgung nur zu 95 Prozent bezuschussen. Und auch ein neues Projekt, das mit Hilfe von Spendengeldern finanziert werden soll, schwebt ihm schon vor: Der Teich im Innenhof muss dringend erneuert werden, die Folie ist verrutscht und die Randsteine lösen sich. Seit 2016 betreut und versorgt das Team der König & Semper Apotheken ihre Kunden in der Apotheke im Gesundheitszentrum und der Germania-Apotheke in der Steinstraße. Seitdem spenden die beiden engagierten Frauen jährlich auch den Weihnachtsbaum für das Hospiz der Jedermann Gruppe in der Bauhofstraße.