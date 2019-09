Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Leitausstellung "fontane.200/Autor" im Neuruppiner Museum ist seit Donnerstag um eine Attraktion reicher – und zwar um eine, die auch jüngeres Publikum anlocken dürfte. Vor Ort kann nun nämlich gespielt werden. Ob analog oder digital, ist dabei egal. Die Spiele haben junge Menschen im Alter von 13 bis 18 Jahren während der beiden Camps "Word & Play" entwickelt. Nun können Museumsgäste schauen, was es damit auf sich hat.

Auf gelben Tischen stehen Laptops. An der Wand sind die Brettspiele aufgereiht: 20 Ergebnisse der "Word & Play"-Camps können im Museum ausprobiert werden. Die beiden Camps und das dazugehörige Festival sind mittlerweile Geschichte. Projektleiterin Irena Trivonoff Ilieff, die sich in der kommenden Woche auch aus der Stadt verabschieden wird, ist mit den Ergebnissen sehr zufrieden: "Wir sind stolz", sagt sie mit Blick auf das Erreichte.

Gedanken der Entwickler

Die Besucher der Leitausstellung sollen nun die Möglichkeit haben, die Ideen der Jugendlichen nachzuvollziehen. Zwei Handbücher liegen im sogenannten Vermittlungsraum aus. In ihnen wird erklärt, was hinter den Spielen steckt, welche Gedanken sich die jungen Entwickler im Vorfeld gemacht haben und wer überhaupt beteiligt war. "Wir geben den Kids die verdiente Plattform", so Irena Trivonoff Ilieff. Das ist nicht nur im Museum, sondern auch auf der Plattform www.word-and-play.de der Fall, wo die Spiele heruntergeladen werden können.

Einige der Projekte sind rein textbasiert. Spieler beantworten Fragen, kommen so von einem Level ins nächste. Doch es gibt auch 3D- und 2D-Spiele. In einem Streetgame können Interessierte durch Neuruppin gehen und die Stadt auf eine andere Art kennenlernen. Ebenso abwechslungsreich sind die Fontane-Bezüge, die die Jugendlichen gewählt haben. Es geht um Effi Briest, immer wieder um John Maynard, aber auch um Birnen und den Herrn von Ribbeck.

Fontane hat Amnesie

Zwei Spiele will Irena Trivonoff Ilieff dabei besonders hervorheben: In "Blackout" kämpft Theodor Fontane in einer dreidimensionalen Welt gegen eine Amnesie. Nur seine Werke helfen ihm, das Gedächtnis zurückzuerlangen. Doch die muss er erst einmal finden. "Adventure" dagegen basiert komplett auf Text. Die Idee dahinter: John Maynard wurde entführt. Theodor Fontane reist durch verschiedene Welten, um ihn wiederzufinden. Am Ende entdeckt der Autor seine Figur auf der Titanic. Um John Maynard zu retten, muss ein Feuer gelegt werden. "Alle werden gerettet", verspricht Irena Trivonoff Ilieff. "Fontane bemüht sich um seine Figur. Und die sagt ja auch viel über den Künstler aus."

95 Jugendliche aus 14 Bundesländern haben sich laut dem Kulturmanager Mario Zetzsche an den beiden "Word & Play"-Camps beteiligt. "Wir waren voll ausgebucht", sagt er. Bei dem Projekt handelte es sich um den experimentellsten Part des Veranstaltungen zum Fontanejahr. Niemand habe die Jugendlichen zwingen können, sich ernsthaft mit Fontane auseinander zu setzen, so Zetzsche. Doch die 13- bis 18-Jährigen haben es dennoch getan – ein Erfolg.

Für Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger ist die Erweiterung der Leitausstellung eine Entdeckungsreise – sowohl beruflich, als auch privat. Sie selbst sei nicht so spieleerfahren, gab sie am Donnerstag zu. Vielen Besuchern im Museum wird es ebenso gehen. Daher können auch sie nun Neuland betreten.