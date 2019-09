Mathias Hausding

Bernau (MOZ) Amtsrichter Andreas Müller aus Bernau (Barnim) forciert seinen Kampf gegen das Cannabisverbot in Deutschland.

Das Amtsgericht der Stadt werde am 18. September drei Verhandlungen vor dem Strafrichter durchführen, die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zum Gegenstand haben, hieß es am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung des Gerichts.

Den Angeklagten werde jeweils unerlaubter Besitz von Marihuana vorgeworfen. Der zuständige Richter Müller habe angekündigt, in Abhängigkeit vom Verlauf der Hauptverhandlungen eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht prüfen zu wollen. Es gebe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Strafverfolgung des Besitzes von Cannabis auf, hieß es in der Mitteilung des Gerichts.