In Bernau-Süd brannte eine Küche in der Merkurstraße aus. © Foto: Sergej Scheibe

In der Konrad-Zuse-Straße in Bernau ist Kühlmittel im Netto-Markt ausgetreten. © Foto: Fotos: Steffen Pahl/Diday

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Beinahe zeitgleich mussten die Feuerwehren aus Bernau und Panketal, Birkholz, Schönow, Lobetal sowie Ladeburg am Donnerstag zu zwei Einsätzen ausrücken.

Um 15.51 Uhr lief der Notruf in der Leitstelle in Eberswalde ein, dass eine Küche in der Merkurstraße in Bernau-Süd lichterloh in Flammen stünde. Wie sich herausstellte, schmorte es im Backofen. Zwei Trupps mussten unter Atemschutz ins Mehrfamilienhaus und alle Bewohner herausholen. Auch Katzen wurden gerettet, so die Kameraden vor Ort. Verletzt wurde aber niemand, die Küche war komplett verkohlt.

Dann um 16.07 Uhr zogen die Feuerwehren zum nächsten Einsatzort. In einem Einkaufsmarkt in der Konrad-Zuse-Straße war aus einer Kälteanlage Kühlmittel entwichen. Bis zur Stunde sind Feuerwehren und Techniker vor Ort, um das Leck zu beheben und das Gebiet weiträumig abzusperren.