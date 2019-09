Hagen Pohle

Königs Wusterhausen Mit guten Leistungen haben zwei junge Sportler vom Verein Leichtathletik in Beeskow bei den Landes-Einzelmeisterschaften in Königs Wusterhausen aufgewartet. Florian Pikos holte in der Altersklasse M 10 in den Sprintdisziplinen jeweils Silber und gewann Gold mit der Staffel des Teams Oder-Spree. Die gleichaltrige Leonie Kühl zeigte bei ihrer Premiere ihr gutes Sprintvermögen.

Im fliegenden Sprint über 30 m lief sie 4,21 Sekunden, wurde unter 38 Athletinnen starke Sechste. Auch im Weitsprung setzte sie zu neuen Höhenflügen an. Im ersten Durchgang gelang ihr mit 3,53 Meter eine neue Bestleistung, im letzten Versuch sprang sie sogar 3,85, nur sieben Zentimeter fehlten zum Finale. In der 4-x-50-m-Staffel wurde Leonie zusammen mit Emily Zeitz, Mia Fabienne Weichert und Alea Bahro (Team Oder-Spree) nur Letzte.

Hohe Erwartungen erfüllt

Florian Pikos sammelte in diesem Jahr schon einige Meisterschaftsmedaillen. So waren die Erwartungen für Königs Wusterhausen hoch. Allerdings ging er durch eine Erkältung etwas geschwächt an den Start.

Im fliegenden Sprint über 30 m musste er sich in 3,96 Sekunden nur Michael Uanzekin vom SC Potsdam beugen. Zu diesem Duell kam es später erneut – über 50 Meter, Florians Paradedisziplin. Der Hallen-Landesmeister unterlag im Vorlauf wieder knapp – 7,66 zu 7,64. Im Finale musste das Zielfoto entscheiden, nach dessen Auswertung wurde der Beeskower in 7,77 zeitgleich mit Uanzekin Vizemeister. Im Schlagballwurf kam Pikos mit persönlicher Bestleistung von 44,50 Meter auf Rang 4, im Weitsprung mit 4,17 auf Platz 5.

Auch die Jungen traten in einer Staffel der Stützpunktvereine aus Beeskow, Eisenhüttenstadt und Frankfurt an. Malte Kemmel und Max Erhard (beide BSG Stahl) brachten das Team Oder-Spree in Schwung, Florian Pikos schickte den Frankfurter Guibert Djouaka-Ziwo auf die letzten50 Meter – Gold in 27,76 Sekunden. Ihre gute Zusammenarbeit wollen die Vereine am Sonnabend bei den Team-Landesmeisterschaften in Hohen Neuendorf erneut unter Beweis stellen.