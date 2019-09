Berlin (NBR) Wer als Ruheständler nur eine Grundrente bezieht, ist definitiv nicht reich. Wer von Hartz IV leben muss, ist Entbehrungen gewöhnt.

Das ist keine Frage und bedarf auch keiner Diskussion. Worüber man hingegen lange und heftig streiten kann, ist die richtige Höhe der Sozialleistungen. Dieser Streit ist notwendig. Schließlich geht es darum, den Betroffenen ein bescheidenes, aber auskömmliches Leben zu sichern.

Was jedoch nicht geht, ist, die Empfänger dieser Leistung in solchen Diskussionen durchgängig und pauschal als "arm" zu bezeichnen, wie das gerade wieder in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung geschehen ist. Zum einen tut das den wirklich Armen Unrecht, nämlich denen, die durch das soziale Netz gefallen sind und tatsächliche Armut erleben. Viel schlimmer aber ist, dass mit dieser leichtfertigen Gleichsetzung das sehr gute deutsche Sozialsystem permanent diskreditiert wird.

Wer den Steuerzahlern suggeriert, dass die von ihrem Geld finanzierten Sozialleistungen nicht mehr als ein staatlich verordnetes Armutsprogramm ermöglichen, frustriert ihre Solidarität. Wer der unteren Mittelschicht suggeriert, dass ihr jederzeit ein Absturz in die Armut drohen kann oder ein Ruhestand in Armut droht, untergräbt ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates und fördert ihre politische Radikalisierung. Wer von der Politik höhere Sozialleistungen fordert und dann die dadurch gestiegene Armut beklagt, muss sich nicht wundern, dass die Regierenden lieber darauf verzichten. Eine Debatte über den Sozialstaat ist immer wieder nötig. Sie muss aber geführt werden, ohne ihn zu untergraben. Wer das tut, legt ein Programm für Radikale auf.