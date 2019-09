Roland Becker

Velten (MOZ) Fürs Konzert nur 1,50 Euro bezahlen? Das gibt’s für die, die es bei Veltens Kneipennacht am Sonnabend schaffen, an einem Abend acht Restaurants und Kneipen aufzusuchen. Und damit es etwas schneller geht, ist im Preis von 12 Euro der Busshuttle inbegriffen. Die Party beginnt um 19 Uhr. Wer lange durchhält und von auswärts kommt, den bringen die Busse sogar nach Hennigsdorf, Oranienburg und Schwante. Beteiligt sind in diesem Jahr folgende Gastronomen:

Goldener Stern: Schlagerparty mit Duo Anytime.

Texas Bowling: Partymusik mit Anne Bonny & Rockpiraten, danach Aftershowparty mit DJ

Beat-Fabrik Marwitz: Rockmusik von Curtis Lowe und Schlagersause

Zur scharfen Kurve: Rockmusik mit No Fences und Aftershowparty mit DJ Guze

Baguetteria Annabell: Deutschrock mit den Leegebruchern von Lee Rock

Feldschlösschen Weimann: Coverband Rezeptfrei

Gasthof Zur Alten Weide: Coverband Stampede

Sportcasino: Tanzmusik der Liveband Akut zusammen mit DJ D+H