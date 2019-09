Martin Risken

Zehdenick (GZ) Smartphone geschenkt, finanzielle Unterstützung beim Erwerb der Fahrerlaubnis und Ausbildungsvergütungen, die zum Teil über den Tarifverträgen liegen – Betriebe lassen sich einiges einfallen, um Auszubildende zu gewinnen. Für viele Firmenchefs war die Teilnahme an der 16. Zehdenicker Lehrstellenbörse am Donnerstag Pflicht.

Rund 70 Aussteller folgten dem Aufruf von Regio Nord und der Unternehmervereinigung Nord Oberhavel (Uno), darunter zwar viele Betriebe aus der Region, aber auch Behörden, Schulen, Universitäten und Lehrbauhöfe. Alle buhlten sie um die besten Bewerber, rollten ihnen geradezu den roten Teppich aus. Rund 400 Schüler aus dem Norden Oberhavels, die sich bestens auf die Bewerbungsgespräche vorbereiteten und mit fertigen Bewerbungsmappen bei den Arbeitgebern vorstellten, waren der Einladung gefolgt.

In die Offensive gegangen

Reges Interesse gab es bei der Firma Trippen, die seit Jahren auf der Lehrstellenbörse präsent ist. Der Zehdenicker Hersteller von Designerschuhen ging auch gleich in die Offensive: Gezahlt werden im ersten Ausbildungsjahr 740 Euro, im dritten Jahr werden dann 860 Euro monatlich gezahlt. Das Unternehmen bildet seit Jahren Industriekaufleute und Schuhfertiger aus, insgesamt bereits 76 Schulabgänger.

Dass man mit einer Berufsausbildung in der Region eine gute Basis für sein berufliches Fortkommen legen kann, machte Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf deutlich. Bevor sie sich mit Bildungsthemen beim Landkreis Oberhavel beschäftigte, war sie Maschinen- und Anlagenmonteurin. "Ich weiß, wie eine Schraube aussieht", sagte sie selbstbewusst. Und selbst wer sich nach der Schule für ein Studium entscheide, sollte später in die Region zurückkehren, appellierte sie an die Schulabgänger. "Trauen Sie sich zu fragen, die beißen nicht", gab sie den jungen Leute mit auf den Weg, durchaus selbstbewusst den Arbeitgebern gegenüber zu treten.

Für eine Ausbildung im Handwerk machte sich Zehdenicks Vize-Bürgermeister Dirk Wendland stark. Er habe in der Zeitung gelesen, dass Handwerk auch für Hightech und gute Verdienstmöglichkeiten stehe. Für etwas Verwunderung sorgte in der Region aber die Ankündigung der Handwerkskammer Potsdam, demnächst ein Modellprojekt für die Berufsvorbereitung zu starten. "So etwas machen wir hier schon seit 16 Jahren", sagte Wendland mit einem müden Lächeln. In diesem Zusammenhang begrüßte er Karl-Ernst Brehmer. Der damalige Realschullehrer hatte die Lehrstellenbörse vor 16 Jahren maßgeblich mit ins Leben gerufen, als Ausbildungsplätze in der Region noch Mangelwar waren und junge Leute in Scharen abwanderten.

Dass sich Ausbildung in der Region lohnt, machte am Stand der Diehl Advanced Mobility GmbH die frisch gebackene Werkzeugmechanikerin Saskia Kreutzer deutlich. Die 28-Jährige ist nach ihrem Abitur am Oberstufenzentrum Zehdenick der Region treu geblieben, auch wenn sie unmittelbar nach dem Abitur zunächst andere Pläne hatte, die sich dann aber nicht erfüllten. Über die Agentur für Arbeit landete sie beim Automobilzulieferer in Zehdenick und scheint sich dort recht wohlzufühlen. Sie glänzte mit guten Leistungen, was ihre sogar eine Verkürzung der Ausbildungszeit einbrachte.

Positives Fazit

Ein positives Fazit der 16. Lehrstellenbörse zog Kerstin Kwiatkowski von der Regio Nord, die erstmalig die Veranstaltung organisiert hatte. Wenig glücklich zeigte sie sich mit dem Veranstaltungstag. Auf Wunsch einer Schule war die sonst im November stattfindende Börse vorgezogen worden. Im September hätten noch viele Urlaub. Auch finden zeitgleich in anderen Städten Brandenburgs ähnliche Veranstaltungen statt. Ihr schwebe für das kommende Jahr ein neuer Termin im Oktober vor, möglichst noch vor den Herbstferien.