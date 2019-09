Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Die Golzower Filiale der Sachsendorfer Bäckerei Baumgärtel hat nun einen direkten Zugang zum "Dorfladen+". Dank der Initiative von Seniorenvereinschef Klaus-Dieter Lehmann und seinen Helfern wurden beide Gebäudeteile verbunden. Eine Schiebewand sorgt für die jederzeit mögliche Trennung. Beim 3. Regionalmarkt am Donnerstag kamen viele Golzower, um die gelungene Verbindung zu bestaunen und natürlich auch Oderbruch-Produkte der Erzeuger zu erwerben.

Nähkurs angekündigt

Martin Lubisch von der Diedersdorfer Ölmühle verbreitete von seinem Stand mit der Kaltpresse aus aromatische Düfte vor dem "Dorfladen+". Er erzählte den neugierigen Kunden viel über die Herstellung der Naturprodukte und konnte auch einiges an die Frau bzw den Mann bringen. Den Stand neben ihm hatte Renate Rutsch aus Friedrichsaue. "Ich habe hier am Sonnensegel mitgenäht. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und nun will ich hier im Laden einen Nähkurs anbieten. Für Erwachsene und Kinder", erzählt sie, während sie ihrer selbstgenähten Deko-Artikel ausbreitet. Janina Briesemeister aus Golzow hat als Fotografin eine breite Produktepalette im Angebot. Oderbruch-Kalender, Magnete mit Golzower Dorfschildern und wunderschöne Golzow-Postkarten. Sie sorgt auch dafür, dass es im Filmmuseum die lange nachgefragten Souvenirs zu kaufen gibt. Etliche Golzower hatten auch bei Christine Rauter und Ilona Floeter Gartenprodukte abgegeben, die nun für die Spendenkasse abgegebenen werden. Christoph Muth von der Uni Darmstadt, der zu den Gründungsvätern des Ladenprojektes gehört, staunte nicht schlecht über die vielfältigen Aktivitäten zum 3. Regionaltag. Und es soll weiter gehen, versicherte Bürgermeister Frank Schütz. "Für uns ist der Podelziger Markt ein Vorbild. Da wollen wir einmal hinkommen. Der nächste Markttag findet am 4. Oktober von 13 bis 17 Uhr statt", erklärte er.

Glückwünsche ans Bäckerteam

"Ich liebe den Bäckerladen!", erklärt Heidi Daher aus Genschmar. Sie freut sich riesig, dass es nicht nur gelungen war, die Filiale im Dorf zu halten, sondern auch noch eine Verbindung zum Dorfladen-Projekt zu schaffen. Hinter Firmenchefin Diana Baumgärtel und ihrem Team liegen stressige Umbauwochen. Mit Verkäuferin Annegret Pschebezin konnte sie am Donnerstag viele Glückwünsche zum gelungenen Ensemble entgegen nehmen: Das Handwerkerteam mit Andreas Winter hatte eine eine geschmackvolle Einrichtung geschaffen.