Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Es ist vollbracht – jedenfalls oberflächlich. Der Klosterteich in Neuzelle ist entkrautet worden. Mit Spezialtechnik war der Wasser- und Bodenverband im Auftrag des Pächters Mario Fischer aus Friedland angerückt. Und das Treiben zog jede Menge Schaulustige an. Immer wieder verfolgten Passanten und Kinder das Boot, was zunächst die Pflanzen, unter anderem Teichrosen, abgemäht und später die Schnittreste eingesammelt hat. Der Bagger, der dann übernahm und die Mahd auf den Hänger verladen hat, zog auch die Blicke auf sich.

"Wir haben wesentlich weniger herausgeholt, als wir zunächst gedacht habe", heißt es aus dem Wasser- und Bodenverband. Eigentlich sei alles nach Plan verlaufen, auch die anvisierten drei Tage wurden eingehalten. Nur der Wind habe Probleme gemacht, der sei meist aus Westen gekommen, sodass das Schnittgut stets an die Teichseite am Kloster getrieben wurde. Dadurch sei der Weg zum Bagger, der genau auf der anderen Seite stehen musste, immer länger gewesen.

Laut Wasser- und Bodenverband kann solch Schnittgut kompostiert werden. Es handele sich nicht um Sondermüll, wie manch Passant vermutet hat. "Aber die Entsorgung ist nicht unser Ding, darum kümmert sich der Pächter." Das bestätigt Mario Fischer. Der hat sich sogar in Potsdam erkundigt. "Da gilt die Düngemittelverordnung", sagt er. Anders würde es aussehen, wenn der Teich abgelassen und ausgebaggert wird. Doch ob und wann das passiert, darüber müssen sich Pächter und Eigentümer, also die Stiftung Stift Neuzelle, noch einigen.