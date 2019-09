Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Stadt Oranienburg gehört weiter zu den fahrradfreundlichsten Städten im Land. Die Zufriedenheit der Radler ist in den vergangenen zwei Jahren aber gesunken. Das hat der neue ADFC-Klimatest ergeben, der am Donnerstagabend im Schloss vorgestellt wurde.

Unterm Strich landet Oranienburg auf Platz 13 von 311 Städten. Die 192 in Oranienburg befragten Radfahrer gaben der Fahrradfreundlichkeit im Schnitt die Note 3,2. Allerdings: Beim letzten Klimatest vor zwei Jahren bekam Oranienburg noch die Note 2,9. "Die Ansprüche der Radfahrer sind gestiegen. In den Medien wird viel über gute Beispiele auch aus anderen Regionen und Ländern berichtet. Das schlägt sich dann auch in der Bewertung der eigenen Gemeinde wieder, auch wenn sich die Situation objektiv gebessert hat", erklärte Klimatest-Initiator Thomas Böhmer.

Hat sie das? Der Oranienburger Radfahrer Henning Schluss bemängelte bei der Präsentation, dass vor allem subjektive Einschätzungen in die Untersuchung einfließen, aber keine Vergleiche mit anderen Städten gezogen werden. "Die Radwege sind zum Teil ein Desaster. Im Vergleich mit Kopenhagen sind wir fahrradpolitisch ein Entwicklungsland." Dem widersprach allerdings Adelheid Martin, langjährige Ortsvorsitzende des Radfahrclubs ADFC: "Die relativ gute Bewertung ist auch verdient." Oranienburgs Stadtplaner Sven Dehler sagte, man habe vor allem seit der Laga 2009 viel für die Radfahrer erreicht, aber nicht alles. Er beklagte, dass nötige Radwege für Germendorf und Wensickendorf noch immer fehlen.

Positiv bewerten die Oranienburger vor allem die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer, das neue Fahrradparkhaus am Bahnhof und auch die Ampelschaltungen. Punkte lassen musste die Stadt beim Sicherheitsgefühl und beim Zustand der Radwege, der sich nach Ansicht der Nutzer verschlechtert hat, zum Beispiel durch Wurzeldurchbrüche. Als zunehmendes Problem werden auch zugeparkte Radwege und -streifen wahrgenommen. Ein Problem, dass auch bundesweit die Beschwerdeliste anführt. Gefordert werden strengere Kontrollen.