Stefan Lötsch

Ortsmarke (MOZ) In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend ist die Wahl zum zweiten Stellvertreter des Stadtverordnetenvorsteher korrigiert worden. Bei der Wahl am 18. Juni waren Stimmen falsch ausgezählt worden, weshalb zunächst Mathias Schaller (Die Linke) benannt worden war. Auf Antrag von Erich Opitz (Bürgervereinigung Fürstenberg) waren im Nachgang die Stimmen erneut ausgezählt worden. Das Ergebnis war, dass Steffen Böhme (AfD) bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit hatte, sagte Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Perske (SPD) am Mittwoch. Eine Anfrage bei der Kommunalaufsicht hatte ergeben, dass eine Neuwahl nicht erforderlich ist. "Ich bin seit 25 Jahren in der Stadtverordnetenversammlung und habe noch nie eine Wahl erlebt, wo man sich verzählt hat", sagte Erich Opitz. Er bemängelte, dass keine Konsequenzen daraus gezogen würden. "Es ist nur ein seichtes Darüber-Hinweggehen." Egon Niemack (AfD) sah in dem Vorgang Ähnlichkeiten, wie mit der AfD allgemein umgegangen werde. "Ich hoffe, dass das in der Art nicht noch einmal passiert." Er plädierte für sachliche Zusammenarbeit. Das erregte den Widerspruch von Holger Wachsmann (SPD). Mit Verweis auf die Facebook-Seite der AfD-Fraktion sagte er: "Wenn man alle beschimpft, wird es schwierig mit der Zusammenarbeit. Den Umgangston, den man sich selbst wünscht, sollte man auch selbst anbringen."