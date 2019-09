MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch ein 43-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in der Rosa-Luxemburg-Straße. Dort war der 38-jährige Fahrer eines BMW aus Richtung Slubicer Straße kommend unterwegs und wollte in die Straße Halbe Stadt einbiegen, als es zur Kollision mit dem Radfahrer kam. Der Radler zog sich beim Sturz Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.