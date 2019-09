MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Autodiebe haben sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Zugang zu einem Grundstück in der Straße Am Waldrand verschafft und stahlen dort einen Mazda. Sie hinterlassen der Besitzerin einen Schaden von zirka 20 000 Euro. Die Fahndung nach dem Wagen wurde eingeleitet.