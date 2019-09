Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Welche finanziellen Folgen hat es, wenn der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) die Schmutzwasserentsorgung künftig nur noch über Gebühren finanziert? Um diese Frage zu beantworten, soll die Verbandsvorsteherin ein Finanzierungskonzept erarbeiten. Einen entsprechenden Antrag der SPD- und CDU-Fraktion hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen.

Wobei die Stadtverordnetenversammlung das nicht direkt fordern kann. Vielmehr sollen sich die Vertreter der Stadt Eisenhüttenstadt in der Verbandsversammlung dafür einsetzen. Die Stadt Eisenhüttenstadt hat in der Verbandsversammlung neun Stimmen, die umliegenden Gemeinden insgesamt zwölf.

Bisher wird die Schmutzwasserentsorgung über Gebühren und Beiträge finanziert. Die Gebühren richten sich nach der zu entsorgenden Menge, die Beiträge sind eine einmalige Abgabe für Grundstückseigentümer. Durch die sogenannte Altanschließerproblematik hat sich in den vergangenen Jahren ein rechtlicher Wirrwarr ergeben. Demnach müssen Grundstückseigentümer, die schon zu DDR-Zeiten am Abwassernetz angeschlossen waren, für Investitionen nach der Wende auch Beiträge zahlen. Ob diese Praxis rechtens ist, dazu gibt es, wie Verbandsvorsteherin Heike Herrmann jüngst in der Stadtverordnetenversammlung kurz erläuterte, unterschiedlichste Urteile. "Und mit Sicherheit werden das nicht die letzten Urteile bleiben", erklärte sie.

Den Gemeinden drohen Umlagen

Mit der Umstellung hoffe man, den sozialen Frieden wieder herzustellen, sagte Holger Wachsmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Auch steht dahinter die Hoffnung, sich von den Gerichtsurteilen unabhängig zu machen. Bevor aber umgestellt wird, wollen die Stadtverordneten wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn alle bisher eingenommenen Beiträge zurückgezahlt werden. Vor allem, so Wachsmann, geht es darum, in welcher Höhe die Gebühren steigen und in welchem Maße die Kommunen belastet werden. Denn die verbandsangehörigen Gemeinden müssen womöglich Umlagen zahlen, damit der Verband alle Beiträge zurückzahlen kann.

Heike Herrmann umriss in der Stadtverordnetenversammlung schon einmal kurz, um welche Dimensionen es geht und wer profitieren würde, wenn es zu Rückzahlungen kommt und wer nur von den steigenden Gebühren betroffen ist. Insgesamt hat der Verband seit 1993 rund 20 Millionen Euro über Beiträge eingenommen. Mit Beitrags-Rückzahlungen könnten in Eisenhüttenstadt 1800 Neuanschließer rechnen, die nach der Wende ein Grundstück erschlossen haben. Ebenfalls würde 3242 Altanschließern, privaten Grundstückseigentümern, Geld erstattet werden. Zwar würden auch die großen Vermieter Geld zurückbekommen. Davon profitieren aber nicht die rund 17 000.Mieter, ebenso auch nicht die 2000 Einwohner, die Grundstücke erworben haben, wo die Erschließung schon im Grundstückspreis eingerechnet ist. Sie müssten allerdings, wie auch diejenigen, die Beiträge zurückbekommen, höhere Gebühren zahlen. In den Umlandgemeinden würden 11 500.Neuanschließer sowie 4500.Altanschließer profitieren, 19 000.Mieter aber nicht. Vor drei Jahren hatte Heike Herrmann schon einmal eine Abwassergebühr von 3,86 Euro pro Kubikmeter genannt, falls auf die Beiträge verzichtet wird. Derzeit liegt die Abwassergebühr bei 2,30.Euro für den Kubikmeter.