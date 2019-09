Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die von der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft im Auftrag der Stadt gebaute Kindertagesstätte Zwergenland kommt die Stadt teurer zu stehen als die knapp sechs Millionen Euro Kaufpreis. In der jüngsten Stadtverordnetensitzung wurde einstimmig beschlossen, außerplanmäßig knapp 412 000 Euro bereitzustellen, um sie der SWG für erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kauf der Kita durch die Stadt zu erstatten. Ursprünglich hatte die SWG einen Kredit über die Bausumme aufgenommen und sollte die Kita der Stadt vermieten. Nach monatelangem Hickhack und steuerlichen Erkenntnissen kauft die Stadt nun die Kita und nimmt dazu einen Kredit von 5,3 Millionen Euro auf. Doch weil die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft nun ihrerseits vorzeitig aus ihrem Kredit aussteigen muss, wird ihr eine Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung gestellt, diese fällt wegen der inzwischen gesunkenen Zinsen höher aus, als bisher angenommen: Es fehlen nur wenige Euro an 300 000 Euro. Dazu kommen nun auch noch Zinsen aus der bisherigen Finanzierung für die SWG in Höhe von rund 112 000 Euro, die ebenfalls durch die Stadt zu erstatten sind. Von diesem letzten Betrag sind zwar schon rund 91 000 Euro im Kaufpreis enthalten, aber die Differenz muss von der Stadt erstattet werden. Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster, der bei der SWG angestellt ist, nahm aus Befangenheitsgründen nicht an Beratung und Abstimmung teil.