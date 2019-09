Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Jetzt kommt das Projekt "Barbarapark Beeskow", das an der Frankfurter Chaussee rund ums "Märkische Gutshaus" geplant ist, ins Rollen. Die ehemalige Pension wurde abgerissen und über die fertige Baustraße rollen in Kürze schwere Laster. Die Flächen, auf denen ein Seniorenpark mit drei Wohnhäusern und der "Wohnresidenz Barbara" entsteht, kennzeichnen rote Holzpflöcke. Zunächst steht der Aushub an. Die Kosten für das ehrgeizige Projekt belaufen sich auf etwa 13 Millionen Euro.

"Die Übergabe der Gebäude an den künftigen Betreiber erfolgt im Dezember 2020, so dass ab 2021 der Betrieb beginnen kann", verkündet Bauherr Gerhard Thien, Geschäftsführer der Scheibler GmbH. In das Hotel "Märkischer Hof" wird die Zentrale des Seniorenparks integriert. "Zehn Zimmer bleiben für den Hotelbetrieb erhalten, können aber auch von Angehörigen und Freunden, die hier jemanden besuchen, gemietet werden. Auch das Restaurant bleibt geöffnet", so der 62-jährige Unternehmer. Den Bewohnern des Parks werde ermöglicht, Hotelräumlichkeiten für Feiern wie Geburtstage zu nutzen.

Modern und klimafreundlich

Es entstehen drei Häuser mit insgesamt 59 barrierefreien Wohnungen mit einer Größe von 50 bis 55 Quadratmetren, integrierter Küche und Notknopf sowie Aufzügen, die sowohl von Senioren, aber auch vom Pflegepersonal bewohnt werden können. Der Mietpreis für die Wohnungen wird etwa zwischen 500 und 600 Euro liegen. In der Residenz entstehen für betreuungsbedürftige Menschen 80 Einzelzimmer.

Heizen mit Erdwärme

Für den besonderen Clou sorgt die Gebäudetechnik. "In den Decken liegt bereits vorinstalliert ein Heiz- und Kühlsystem," erklärt Gerhard Thien. "Das hat den Vorteil, dass in den Zimmern keine Heizkörper an den Wänden hängen und unnötig Platz rauben. Dennoch können sich die Bewohner das ganze Jahr über angenehme Temperaturen freuen. Zudem erfolgt die Raumkühlung ohne die lästige Luftbewegung." Die Kosten für diesen Luxus belaufen sich auf eine Million Euro. "Das rechnet sich, denn die Unterhaltskosten sind günstig", so der Geschäftsmann.

Für Heizung und Warmwasser setzt Gerhard Thien auf Geothermie: "Dafür bohren wir 99 Meter tief und pumpen, vereinfacht gesagt, die Erdwärme in die Häuser." Auch die Energie der Sonne wird genutzt: "Auf die Dächer kommen Solarpanele, aber nur da, wo sie nicht zu sehen sind." Die Ideen gehen dem "Macher" nicht aus. Beim Blick auf den 18000 Quadratmeter großen Park erklärt Thien: "Es ist sinnvoll, ein paar Obstbäume zu pflanzen und ein paar Beete anzulegen. Dann können die Bewohner, denen es Spaß macht, ein wenig gärtnern, sich mit der Natur beschäftigen und Marmelade kochen."

Personalsuche ab 2020

Bewirtschaftet wird das Objekt künftig von der Michael Bethke Gruppe. Der Unternehmer gründete das Unternehmen 1993. Unter dem Motto "Wir pflegen Menschlichkeit", unterhält die Firma beispielsweise Standorte in Oranienburg, Blankenfelde-Mahlow, Liebenwalde und Berlin, wo die Gruppe ihren Hauptsitz hat. "2020 beginnen wir mit der Suche nach Leitungspersonal für Beeskow", so Michael Bethke. Dafür geht er auch mal andere Wege: "Beim Oktoberfest im Wirtshaus Havelbaude in Hohen Neuendorf am 21. September bekommt jeder freien Eintritt, der sein Pflege-Examen vorlegt."