Manja Wilde, Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Der Ergänzungsvertrag zum Pachtvertrag brachte das Fass zum Überlaufen: "Ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ihn zu unterschreiben", sagt Hans-Ulrich Hengst. Es geht um das Friesenstadion, die Heimstatt des FSV Union.

Seit 2002 war der heute 64-Jährige Präsident des Fußballvereins. Seit 2003 betreibt der FSV die Sportanlage für die Stadt. Damals war Hengst noch Kämmerer von Fürstenwalde, später Bürgermeister – Anfang 2018 unterlag er bei der Wahl Matthias Rudolph (BFZ). Seither ist das Verhältnis zwischen Verwaltung und Verein angespannt.

Stadt kürzt Zuschuss

Doch zurück zum Ergänzungsvertrag. Darin geht es um den Betriebskostenzuschuss, den der Verein 2019 erhält. Die Stadtverordneten beschlossen, dass 190 000 Euro bereitgestellt werden. Doch die Stadt will zunächst nur 144 000 Euro zahlen. Das Geld fließt in Monatsraten. Weise der Pächter Kosten nach, die diese Summe übersteigen, solle der Zuschuss auf bis zu 160 000 Euro erhöht werden. Aber: "Kosten, die einem Wirtschaftsbetrieb (...) zuzuordnen sind, die Organisation des Vereinssportes betreffen oder im Zusammenhang mit dem Bürocontainer (...) stehen, gehören nicht zu den zuschussfähigen Kosten", steht im Vertrag.

Hätte der Verein ihn nicht unterzeichnet, wären auch die 144 000 Euro nicht geflossen. Lediglich 80 000 Euro hatte die Stadt bis dato gezahlt. Das brachte den FSV in die Zwickmühle. "Es liegen Rechnungen vor. Wir hätten Insolvenz anmelden müssen. Diese Auseinandersetzung hätten wir nicht überlebt", sagt Hengst. Bereits am 5. September legte er sein Amt nieder, wie der Verein erst jetzt mitteilte.

Streitpunkt Wirtschaftsbetrieb

Sportlicher Höhepunkt seiner Amtszeit: der Aufstieg in die Regionalliga 2016/17. "Hans-Ulrich Hengst ist für mich eine wichtige Bezugsperson zum Verein und zu der Region", sagt darum Matthias Maucksch, Cheftrainer der Regionalliga-Fußballer, der den Rücktritt bedauert. Doch gerade die 1. Männermannschaft ist ein weiterer Streitpunkt. Nach Rudolphs Auffassung handelt es sich um einen Wirtschaftsbetrieb, der als solcher geführt werden müsse. Denn dieser Teil des Vereins sei nicht gemeinnützig, und die Stadt bewege sich "im rechtswidrigen Bereich", wenn sie ihn fördere. Was die Stadt spare, wenn diese Kosten wegfielen, lasse sich noch nicht beziffern: "In erster Linie geht es darum, dass die Dinge sauber laufen", sagt Rudolph.

Laut Hengst geht es um 20 bis 25 Prozent des jährlichen Zuschusses. Allerdings würde die Stadt diesen Betrag nicht sparen. "Wir melden dann keine Regionalliga mehr an", sagt der Ex-Präsident. Heißt: Die Männermannschaft steigt ab, trainiert seltener, dafür am Abend, womit den Jugendmannschaften Trainingszeiten weggenommen werden. Für die Amateur-Männer dürften wieder Zuschüsse fließen. Aber: "Wie soll ich die Leute motivieren, wenn sie, trotzdem sie gewinnen, nicht aufsteigen dürfen?", fragt Hengst.

Eine Million Euro investiert

Auch Sven Baethge, Geschäftsführer Sport beim FSV, der sich seit vielen Jahren um die Belange des Stadions kümmert, zieht sich teilweise zurück: "Ich werde mich nicht mehr um die Bewirtschaftung kümmern. Das ist eine logische Konsequenz aus den Problemen, die bestimmte Vertreter der Stadt mit einigen Vorstandsmitgliedern haben."

Derzeit errichtet der FSV ein Tribünendach und eine Flutlichtanlage auf dem städtischen Gelände. Die Kosten bezifferte Hengst am Donnerstag auf rund 470 000 Euro. 50 000 Euro Zuschuss flossen aus der Stadtkasse, weitere maximal 300 000 Euro gewährt sie als Darlehen. Insgesamt, sagt Hengst, habe der Verein bereits rund eine Million Euro auf dem städtischen Gelände investiert.

Um das Fortbestehen des FSV zu sichern und zu helfen, das "Misstrauen zwischen Verein und Stadt" zu überwinden, mache er den Weg jetzt frei, sagt Hengst. Bis ein neuer Präsident gewählt ist, leitet der Vize, Frank Quandt, die Geschicke. Am 6. September setzte er seine Unterschrift unter den Ergänzungsvertrag.