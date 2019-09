Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Am Donnerstag wurde in Frankfurt am Main die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) eröffnet. Bis 22. September präsentieren Autohersteller dort die neuesten Modelle und Mobilitätstrends. Was für ein Auto würden Sie sich kaufen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?

Das hat die MOZ Passanten gefragt. Die Umfrage zeigt: Viele sind zufrieden, mit dem was sie haben, oder interessieren sich nicht für Autos. Eine Fürstenwalderin, die ausschließlich mit dem Rad fährt, sagte, sie hätte im Auto Platzangst.