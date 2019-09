Jens Sell

Strausberg (MOZ) Nach ihrer 65-Jahr-Feier am vergangenen Wochenende blickt die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau in eine Zukunft mit neuen Herausforderungen: Künftige Mieter und Mitglieder erwarten eine Infrastruktur für E-Autos oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, schnelles Internet und ein gutes Klima-Gewissen. Und das alles zu sozialen Mieten. "Darauf sind wir schon eingestellt", sagt Geschäftsführerin Carsta Göring.

98 Tiefgaragenplätze

Schon für die Mieter des "Sonnenhauses", also des Mehrfamilienhauses, in dem sich auch der Firmensitz befindet, wurden Stromanschlüsse für die Stellplätze vorinstalliert. Mit einem Heizkostenanteil von 30 Cent pro Quadratmeter profitieren sie von der Solarthermie auf dem Dach. Wie das bei der nächsten Großinvestition der Genossenschaft, den vier Mehrfamilienhäusern in der Gustav-Kurtze-Promenade neben dem früheren Firmensitz, konkret gestaltet wird, sei noch nicht entschieden, sagt Carsta Göring: "Ob wir Sonnenenergie oder ein Blockheizkraftwerk oder Wärmepumpen nutzen, steht noch nicht fest, nur, dass wir die Energieeinsparverordnung einhalten und einen Energieausweis erhalten werden, darauf können sich die künftigen Mieter verlassen."

Und sie dürfen mit schnellem Internet rechnen, denn mit der EWE-Tochter Telta Citynetz ist verabredet, dass die Häuser Glasfaserkabel bis in die Wohnungen verlegt bekommen. Die Frage der Stellplätze soll ebenso zukunftssicher gelöst werden. Die vier Mehrfamilienhäuser zu je 19 Wohnungen bekommen eine Tiefgarage mit 98 Plätzen und Stellflächen im Außenbereich, insgesamt mehr als vorgeschrieben. In der Tiefgarage werden abschließbare Steckdosen, die über die Wohnungszähler laufen, an den vermieteten Stellplätzen sein, so dass die Fahrer von Plug-in-Hybridfahrzeugen ihre Batterien aufladen können. Auch Ladestationen für E-Autos werden im Außenbereich eingeplant.

Aus Erfahrung klug geworden, investiert die Genossenschaft auch in größere Aufzüge, damit auch Fahrräder, Kinderwagen und Möbel mit reinpassen. Die Aufzüge fahren bis ins Kellergeschoss.

Bauantrag bis Jahresende

Noch ist das Zukunftsmusik, denn bis Ende des Jahres soll erst die Baugenehmigung beantragt werden. Anfang 2021 rechnet Carsta Göring mit dem Baustart. Für die Häuser sollen vorgefertigte Wandelemente genutzt werden, deren installationstechnisch notwendigen Durchlässe im Werk geschlitzt werden. So sollen die Bauzeit auf zwei Jahre begrenzt und die Emissionsbelastungen für die benachbarten Mieter reduziert werden. Wenn alles gut geht, könnten die Häuser Weihnachten 2023 bezogen sein.

Sorgen um die Vermietung muss sich die Genossenschaft kaum machen: Für alle Wohngebiete gibt es Wartelisten. Die Mieten werden gestaffelt und überwiegend sozial verträglich sein, kündigt die Geschäftsführerin an, wenn sie auch nicht den Bestandsmieten von 4,60 Euro je Quadratmeter im Otto-Grotewohl-Ring oder Am Marienberg gleichen. Hinsichtlich der Sanierung des Wohnungsbestandes ist die Genossenschaft im 66. Jahr ihres Bestehens auf der Zielgeraden: Die meisten Häuser sind fertig, so auch die Wriezener Straße 31/33 und 35/37. Nächstes Jahr kommen noch die Nordstraße 2/4, 6/8 und 10/12 dran, dann ist die Seehaus-Siedlung bis auf ein Haus fertig.