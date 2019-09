Marcel Leverenz

Schwedt Am Sonnabend startet nun auch das letzte Schwedter Classic-Team in die neue Kegel- Saison – es ist die höchstklassige Vertretung, die in der Herren-Verbandsliga ihre Wettkämpfe austrägt. Mit dem vierten Platz hatte sich der FC Schwedt aus dem Spieljahr 2018/19 verabschiedet – diesmal fallen die Saisonziele bescheidener aus. Kapitän Jörg Matthies und seine Mannen stehen vor großen Hürden. Nicht nur die dünne Personaldecke gilt es zu kompensieren, auch die Umstrukturierung in den Bundesligen könnte für eine Neuordnung in der Verbandsliga und somit für einige Zwangsabstiege sorgen.

Tabellenrang 6 ist Minimalziel

Um allen Eventualitäten zu entgehen, gilt es nach den 18 Spieltagen, mindestens Tabellenrang 6 zu erreichen. Neben Zweitbundesliga-Absteiger SV Senftenberg, die zweite Garde des Bundesligisten Kleeblatt Berlin, dem letztjährigen Vizemeister Semper/AdW Berlin, der sich unter anderem mit Jugendweltmeister Alex Karl verstärkt hat, und dem Vorjahresdritten SG Zechin haben die Uckermärker mit weiteren drei bis vier Teams enorme Konkurrenz, um den angestrebten Rang zu erreichen.

Das FCS-Team will erneut seine Tugenden – mannschaftliche Geschlossenheit und Heimstärke in der Waldsportanlage – in die Waagschale werfen und sich mit Unterstützung der Zuschauer der schweren Herausforderung stellen. Dem Auftakt kommt eine besondere Bedeutung zu, wenn ab 14 Uhr Aufsteiger Grün-Weiß Plessa zu Gast ist. Werden die ersten Punkte eingefahren?