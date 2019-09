Rainer Thümmel

Schwedt Talentsuche ist in allen Sportarten ein durchaus schwieriges Unterfangen. Bei den Tischtennis-Spielern gibt es bundesweit einen Wettbewerb, der diese Suche seit Jahrzehnten durchaus befördert: die sogenannte "mini- Meisterschaft". An diesem Sonntag ist der Jugendsportverein (JSV) Gastgeber für den Schwedter Ortsentscheid.

Das Championat findet in Deutschland seit 1983 statt. Inzwischen haben fast 1,4 Millionen Mädchen und Jungen daran teilgenommen – einige von ihnen sind inzwischen Spitzenspieler.

Teilnehmen dürfen in diesem Jahr alle Kinder, die ab dem 1. Januar 2007 geboren sind. Sie dürfen schon Mitglied in einem Tischtennis-Verein sein, aber noch keine Spielberechtigung für den Wettkampfbetrieb besitzen. Genau so herzlich eingeladen sind aber auch alle anderen Kinder, die sich bisher nur gelegentlich im Tischtennis versucht haben oder in anderen Sportarten aktiv sind. Gespielt wird in drei Altersklassen. Die Besten erhalten Urkunden und können an der nächsten Runde im Landkreis Uckermark teilnehmen.

Treff in Sporthalle am Aquarium

Schon öfter konnten sich in den Vorjahren Schwedter Kinder über die Kreis- und Bereichsturniere schließlich sogar für den Landesentscheid qualifizieren. Zuletzt gelangten mit Jessica Sagurski, Jakobine Abraham, Noel Mühle, Arved Schifter und Omar El-Khatib gleich fünf Schwedter in diese Finalrunde. Arved und Omar gehören inzwischen zu den besten Spielern des Landesbereiches. Aber auch Moritz Webert und Mahmoud El-Khatib, die jetzt schon in der Landesliga spielen, haben einmal bei den "Minis" ihre ersten Tischtennispartien absolviert. Vielleicht finden diesmal wieder einige Kinder Gefallen am Spiel mit dem kleinen weißen Plastikball? Der JSV ist jedenfalls auf eine große Beteiligung aus den Grundschulen vorbereitet.

Um 9 Uhr öffnet die Sporthalle, bis 9.30 Uhr muss man sich mit seinem ausgefüllten Zettel für das Turnier angemeldet haben.