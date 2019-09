Roland Hanke

Fürstenwalde/Beeskow (MOZ) Nach dem Pokal-Wochenende ist vor den Punktspielen. Das gilt auch für die Fußball-Landesebene, in der am 4. Spieltag vier Heimpartien am Sonnabend in der Region ausgetragen werden.

In der Landesliga Süd erwartet Germania Schöneiche, ab 14 Uhr, den VfB Hohenleipisch. Eine Stunde später empfängt der FSV Union Fürstenwalde II den BSV Guben Nord. Sicherlich zwei lösbare Aufgaben für beide Mannschaften, die vor Wochenfrist im Pokal nicht vertreten waren.

Für den FSV Union II ist es überhaupt das erste Heimspiel in der neuen Saison. Und in dem wollen die Fürstenwalder gegen das Schlusslicht aus Guben auch gleich den ersten Dreier unter Dach und Fach bringen. "Das wird ein schweres Spiel für uns gegen einen körperlich robusten Gegner, der sich im Neuaufbau befindet", sagt Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk. "Da müssen wir gegenhalten und uns zugleich Vorteile über Schnelligkeit und Spielwitz verschaffen."

Unions Zweite, die voriges Wochenende trainierte, hat einige verletzte Akteure zu verzeichnen. So fehlen in der Partie auf dem Rasenplatz 5 im Friesenstadion Enrico Below, Maximilian Naebert, Calvin Bernatek und Pawel Flemming.

Germania Schöneiche hatte es am 3. Spieltag vorgemacht, wie die Gubener zu bezwingen sind. Sie gewannen dort mit 2:0. Ähnliches soll nun im Heimspiel in der Autoservice-Müller-Arena gegen Hohenleipisch gelingen, zwei Plätze und zwei Punkte hinter den sechstplatzierten Randberlinern. Auswärts müssen in der Landesliga der Dritte FV Erkner bei Phönix Wildau und Blau-Weiß Briesen mit dem neuen Trainer Marcel Niespodziany bei Spitzenreiter FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ran.

In der Landesklasse Ost haben die Preußen aus Bad Saarow und Beeskow jeweils Heimrecht. Dabei wollen die Kreisstädter den Trend der vergangenen zwei Spiele fortsetzten, in denen sie das Punktspiel beim SV Woltersdorf 5:4 und die Kreispokal-Partie bei der SpG Rießen/Möbiskruge 4:1 gewannen. "Wir haben die neue Saison schwach begonnen, uns zuletzt aber gesteigert. Dies wollen wir nun im Heimspiel fortsetzen. Die Siege waren gut für die Moral. Alledings haben wir weiter personelle Engpässe", sagt Trainer Robert Fröhlich vor der Partie am Sonnabend, ab 15 Uhr, im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum gegen den starken Aufsteiger SG Müncheberg.

Etwas gutzumachen hat dagegen der Namensvetter aus Bad Saarow. Nach dem Aus im Kreispokal – 0:1 bei Nord-Kreisligist FC Herrensee Strausberg – soll es nun den zweiten Heimsieg gegen den FC Viktoria Jüterbog geben. Übrigens mit Klaus Schulze als neuem Chef auf der Bank, da der bisherige Coach Thomas Tretschok "aus privaten Gründen" zurückgetreten ist. Co-Trainer bleibt Jens Zippan.