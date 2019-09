Britta Gallrein

Berlin (MOZ) Die Aufregung steigt", berichtet Rico Müller am Donnerstag auf dem Weg zum Training. Für den Eberswalder Profi-Boxer geht es um viel. Am Sonnabend will er sich den Weltmeistertitel der IBO holen. Der Gewinn des prestigeträchtigen Gürtels könnte dem 31-Jährigen den Weg zu Titelkämpfen auch in anderen Verbänden eröffnen – und damit zu lukrativen Fights in den USA.

Hungern für den Titel

Dreieinhalb Monate hat sich Müller auf diesen Kampf vorbereitet. Zweimal täglich trainierte er in Berlin mit seinem Coach Michel Trabant und zu Hause in Eberswalde. Eine große Herausforderung war, sich auf das Gewicht für den Kampf im Superleichtgewicht herunter zu hungern. Denn Müller ist eigentlich Weltergewichtler. Doch weil sein guter Freund Sebastian Formella, der derzeitige IBO-Titelträger, nicht gegen ihn antreten wollte, musste sich Müller in einer anderen Gewichtsklasse umsehen. Der Titel im Superleichtgewicht war frei – Müller griff zu.

13 Kilo Körpergewicht musste er bis zum Kampf verlieren. "Das war ganz schön hart", gibt er zu. Aber für sein großes Ziel, sich wieder einen Titel zu schnappen, hungerte er sich runter.

2012 wurde Müller Interconti-Champion der IBO. Seinen Gürtel verteidigte er dreimal, verlor ihn aber 2016 gegen den Australier Jeff Horn. Die Niederlage ist abgehakt, mit fünf Siegen nacheinander brachte sich der Eberswalder zurück ins Spiel und hat es jetzt wieder in der Hand, sein großes Ziel zu verwirklichen: Einen Kampf gegen seinen Wunsch-Gegner Manny Pacquiao.

Doch dafür muss er am Sonnabend in Berlin im Rahmen des Box-Events "Day of Thunder" erst einmal Jeremias Ponce aus dem Weg räumen. Am Mittwoch bei der Pressekonferenz begegneten die beiden sich zum ersten Mal. Müllers erster Eindruck von seinem Gegner: "Der ist stark. Das wird kein Spaziergang."

Gegner ist unbesiegt

Die Bilanz des Profi-Boxers aus Argentinien, der noch nie außerhalb seines Landes gekämpft hat, kann sich sehen lassen: Alle seine 24 Kämpfe hat Ponce gewonnen und davon 16 durch K. o. Der 23-jährige Argentinier hat außerdem einen Größenvorteil. Mit seinen 1,82 Meter überragt er Müller um sieben Zentimeter.

Gut vorbereitet

"Wir haben uns im Training darauf eingestellt, ich habe öfter gegen größere Gegner geboxt", erklärt Müller. "Wir haben einen Plan für Sonnabend. Ich hoffe, er geht auf." Wenn sich die Möglichkeit auf einen K.-o.-Schlag ergebe, werde er sie ergreifen. "Aber so etwas kann man nicht erzwingen." Kurz vor dem Gang in den Ring sei er schon nervös. "Aber die Freude überwiegt. Jetzt kann es losgehen." Er werde Ponce schlagen, ist er sich sicher. "Und danach freue ich mich erstmal auf ein Steak", sagt er lachend.