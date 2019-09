Dirk Schlicht

Postdam Nach der Wettkampfpause während der Sommerferien stand für die Judoka vom JSV Bernau der erste Wettbewerb an. Mit 230 Sportlern in der Altersklasse U 11 und 140 Sportlern in der Altersklasse U 9 hatte der 19. Internationale 1.2.3. Küchencup (ehemaliger Mazdacup) in Potsdam wieder eine tolle Beteiligung erfahren. Es waren nicht nur Vereine aus Deutschland – Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen – am Start, sondern auch wieder Vereine aus Polen und Tschechien.

Die jungen Judoka des JSV Bernau wussten um die Schwere der Aufgabe, dort eine Medaille zu erkämpfen. Entschlossen und sich in guter Form wissend, kämpften die jüngsten Bernauer erfolgreich um die Podestplätze mit. Allen voran Kira Fischer (U 9), die nach einer überstandenen Verletzung keine Zweifel darüber aufkommen ließ, wer in ihrer Gewichtsklasse die "Chefin" ist. Zweimal musste Kira Fischer auf die Tatami und beide Male verließ sie diese als vorzeitige Siegerin.

Einige Kämpfe mehr absolvierte Klara Lange (U 11), die auf dem Weg ins Finale ihrer Gewichtsklasse drei vorzeitige Siege erkämpfen konnte. Vor allem in ihren beiden Kämpfen zu Beginn des Turniers zeigte sie starke Leistungen. Sie brauchte für beide Siege nicht mal 15 Sekunden. Nach einem kräftezehrenden Halbfinale, welches sie ebenfalls siegreich gestalten konnte, reichten ihre Kräfte dann im Finale nicht mehr und sie verlor durch Ippon gegen eine sehr starke Kontrahentin aus Berlin. Die erkämpfte Silbermedaille sollte ihr Mut für die folgenden Wettkämpfe geben.

Ebenfalls je eine Silbermedaille konnten sich Linus Janowski und Paul Neumann (beide U 9) erkämpften. Mit jeweils zwei Siegen und der Finalniederlage zeigten sie tolles Judo. Anastasia Wischnakow hatte nicht ihren besten Tag. Sie kämpfte etwas unkonzentriert und überhastet. Aber sie konnte sich noch steigern und am Ende des Turniers als Drittplatzierte auf das Podest steigen. Die Enttäuschung war ihr aber anzumerken. Eine weitere Bronzemedaille steuerte Aaron Gräfe zum unerwartet guten Abschneiden der Bernauer bei.