Wilfried Schulz

40 Am Sonnabend wird um 15 Uhr auf der Fünf-Kilometer-Trainingsstrecke für Radsportler das 40. Old Men Race gestartet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen zur Jubiläumsauflage mehr als 29 Starter wie im Vorjahr. Es liegen um die 50 Meldungen vor. Der Teilnehmerrekord war vor zehn Jahren mit 53 aufgestellt worden. Kurzentschlossene können sich auch noch am Renntag bis 14.30 Uhr in die Starterlisten eintragen. Die Abendveranstaltung mit Siegerehrung und Buffet in der Sportplatzgaststätte Groß Lindow ist bereits ausgebucht.

Traditionell werden gemeinsam vier Warmfahrrunden (20 km) mit maximal 30 km/h gefahren. Das Rennen über sechs Runden (30 km) wird anschließend mit vier Gruppen nach Jahrgängen mit jeweils einer Minute Abstand gestartet, zuerst die Ü 70-, zuletzt die über 40-Jährigen. Noch aktive Fahrer werden eine Startgruppe nach hinten versetzt.

Vor dem Old Men Race wird ab 14 Uhr die Vereinsmeisterschaft für den weiblichen und männlichen Nachwuchs des veranstaltenden Frankfurter RC durchgeführt.

Fast alle Kontinente vertreten

Bis auf Asien waren in der 40-jährigen Geschichte Fahrer aus allen Kontinenten vertreten. Auch international erfolgreiche Spitzensportler findet man in den Ergebnislisten. 17 verschiedene Namen sind unter den Siegern zu finden. Zwölf von ihnen haben für das 40. zugesagt. Mehrfachsieger sind der bei der Senioren-Weltmeisterschaft oft erfolgreiche Zeitfahrspezialist Robert Buchholz mit elf Siegen, der vor vier Jahren nach einem Trainingsunfall verstorben war. Organisationsleiter Wilfried Schulz hatte sich bereits fünfmal durchgesetzt, der ehemalige Weltklasse-Fahrer im Bahnverfolgungsrennen Thomas Kapuste viermal. Im vergangenen Jahr hatte er als Zweiter seinem Teamkameraden Mario Zimmermann den Vortritt gelassen. Das langjährige ASK-Straßen-Ass Detlef Kletzin hatte dieses Rennen dreimal gewonnen. Der ehemalige WM-Teilnehmer im Straßenvierer Bernd Fischer gewann ebenso zweimal wie Gerhard Rozanowske.

Den Wanderpokal darf der Sieger für ein Jahr mit nach Hause nehmen. In den endgültigen Besitz gelangt er nach drei Siegen in Folge oder fünf Erfolge mit Unterbrechung. Der Gewinner muss dann einen neuen Pokal mit Gravur aller bisherigen Sieger stiften. Bei allen 39 Austragungen waren der in Eisenhüttenstadt ein Fahrradgeschäft führende Bernd Fischer sowie Wilfried Schulz am Start, beide haben auch für das 40. gemeldet. Sogar Frauen haben sich angesagt.

Die Besten jeder Altersklasse Ü 40-, Ü 50-, Ü 60- und Ü 70-Jahre erhalten eine Plakette. Am traditionellen Kuchenbuffet werden wieder Spenden für den Erhalt der Trainingsstrecke gesammelt. Eine Reparatur am Asphaltbelag zur Verbesserung der Sicherheit war durch einige Spenden auch in diesem Jahr möglich. Die Gemeinde Groß Lindow ermöglichte eine Fahrbahn-reinigung.

Für das Jahr 2020 hat der Frankfurter Radsportclub einen Förderantrag in Höhe von 20 000 Euro beim Landessportbund gestellt, um die Nutzung der Trainingsstrecke sicherer zu machen. Sollte der Antrag durchgehen, würde der Eigenanteil des Vereins 5000 Euro betragen. Daher würden die Veranstalter weitere Spenden begrüßen.