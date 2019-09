Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Nach 136 Tagen Sommerpause geht es am Sonnabend endlich wieder los. Die Handball-Frauen des Frankfurter HC empfangen um 16 Uhr in der heimischen Brandenburg-Halle den SV Henstedt-Ulzburg zum ersten Punktekampf der neuen Saison in der dritten Liga Nord.

Dabei haben sich in dieser Zeit die Gesichter beider Mannschaften stark verändert. Gleich acht Spielerinnen gehören seit dem Sommer nicht mehr zum FHC-Team von Trainer Wolfgang Pötzsch, fünf Neue stießen hinzu. Aus der 2. Bundesliga kamen die erfahrenen Polinnen Monika Odrowska (32) und Kamila Szczecina (31) an die Oder. Mit den jungen Julia Lukaszewicz (18, SPR Sosnica Gliwice) und Elisa Schmidt (17, FHC-Nachwuchs) kommt junges Blut ins Team.

Jüngster Coup des ambitionierten Drittligisten ist die Verpflichtung von Jessica Jander. Die 27-jährige Linksaußen (zuletzt HC Rödertal) ist in der Oderstadt keine Unbekannte. Viele Jahre besuchte sie die Frankfurter Sportschule und spielte im FHC-Nachwuchs. "Nach der studienbedingten Vertragsauflösung von Emilia Heinrich und der Verletzung von Cora Bertram hatten wir auf dieser Position dringenden Handlungsbedarf", erklärt Pötzsch. "Ich freue mich, dass wir mit Jessica Jander so schnell Ersatz gefunden haben. Sie ist sehr schnell und erfahren", weiß der Coach und blickt optimistisch in die Zukunft. "Ich denke, wir sind eine kleine, aber feine Truppe mit individueller teils sehr guter Leistungsfähigkeit. Am Ende zählt aber nur die Mannschaft."

Die "Frogs Ladies" des SV Henstedt-Ulzburg erlebten zwischen den Spielzeiten einen ähnlichen personellen Umbruch. Fünf Abgängen stehen dabei vier Neuzugänge gegenüber. Einen Wechsel gab es zudem auf der Bank. Christian Gosch übernahm den Posten des Cheftrainers von seinem Vorgänger Sven Rusbült. "Wir haben alle Positionen mit jungen und entwicklungsfähigen Spielerinnen doppelt besetzt und wollen an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen", sagt der neue Coach. "Es erwartet uns jedoch eine schwere Saison, denn die Liga ist sehr stark."

Änderung bei der A-Jugend

Zum Vorspiel des Drittliga-Auftaktes empfängt die B-Jugend des FHC ab 13 Uhr den TSV Rudow zur Punktejagd in der Oberliga Ostsee-Spree. Derweil haben die Frankfurter in dieser Woche ihre A-Jugend aus dieser Liga zurückgezogen. Die Mannschaft war zwar zahlenmäßig gut aufgestellt, doch davon sind unter anderem fünf regelmäßig bei den Frauen im Einsatz, fünf weitere gehören noch der B-Jugend an. Der FHC hat deshalb beschlossen, sich im Nachwuchs zunächst auf die jeweils höchsten Ligen zu konzentrieren – in der B-Jugend auf die Oberliga und in der A-Jugend wie alle großen Vereine auf die Jugend-Bundesliga.