Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Wildschweinschäden auf dem Rasenplatz von Blau-Weiss Markendorf sind beseitigt, die Zaunlücken im 300 Meter langen Bereich neben dem Maisfeld geschlossen. "Wir haben in Eigenregie noch einen Elektro-Zaun errichtet und Blaulicht angebracht, damit die Wildschweine nicht raufkommen", berichtet Landesklasse-Trainer Denny Danowski.

Am 4. Spieltag soll beim ersten Heimspiel gegen den Luckenwalder FSV II der Dreier her. "So schlecht sind wir noch nie gestartet. Wir wollen endlich an die gute Form der Vorbereitung anknüpfen und Abstand zum Keller", gibt der Trainer die Motivation angesichts Rang 15 wieder. Das Zweikampfverhalten wurde verstärkt geübt, ebenso schnellere Torabschlüsse. Zwar führt der Gast die Ost-Staffel an, doch die Blau-Weissen sind zuversichtlich. In den vergangenen Spielen fuhren sie zu Hause drei Siege und ein Unentschieden ein.