Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ein großes, dunkelblaues Müllauto der Firma Alba aus Wriezen machte jetzt Station an der Awo-Kita "Sonnenschein" in Bad Freienwalde. Mario Lemke und Daniel Schmidt, die am Mittwoch in der Kurstadt die Papiertonnen leerten, zeigten den Knirpsen, wie so ein Fahrzeug funktioniert. "Mit 600 bis 700 Schüttungen ist das Auto voll geladen", erklärte Mario Lemke. Das heißt, der Inhalt von 700 blauen Tonnen passt in das Fahrzeug, er wird allerdings gepresst. Insgesamt ergebe dies eine Ladung von neun bis zehn Tonnen Gewicht, erklärte Lemke.

Erzieherin Heike Hülse hatte die Idee. Mit der Gruppe "Turnzwerge" mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren vertieft sie das Thema "Müllsortierung und -vermeidung". "Bei einem großen Spaziergang haben wir nahe der Kita Müll gesammelt. Für mich war erschreckend, was wir alles gefunden haben", berichtete Heike Hülse. Auch Kitas hätten einen Bildungsauftrag. Sie wolle die Kinder motivieren, Müll zu sortieren und erreichen, dass sich sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie sollen lernen, Müll, und sei es nur ein Bonbonpapier, nicht einfach wegzuwerfen.