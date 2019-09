Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Warum er seinen beiden Ausbildungskolleginnen Lisa und Linda am Campustag freiwillig auf dem Schulgelände zu Füßen liegt? – Der 18-Jährige hat sich dafür entschieden, am OSZ Oder-Spree in Fürstenwalde einen sozialen Beruf zu erlernen. Es sei einfach nötig, anderen zu helfen. "Ohne Auto kann man leben", sagt der angehende Orthopädietechnik-Mechaniker Jeremy Rosenfeldt. Ohne ein gesundes Bein sähe es schlecht aus.

Beim 13. Campusfest haben sich alle Fachbereiche mächtig ins Zeug gelegt und führen Ausbildungsinhalte vor. Die Schüler sollen sehen, was an ihrer Schule alles geboten wird, wünschen sich die Koordinatoren. Beispielsweise macht das Sozialwesen eine Gesundheitsberatung, die Fahrzeuglackierer präsentieren ihre angewandte Airbrushtechnik, Friseure und Friseurinnen kümmern sich um Outfit und Styling ihrer Mitschüler. Der Einzelhandel bietet für erste Kundengespräche auf dem Freigelände einen Trödelmarkt an.

Bereits zum dritten Mal findet, mit Rekordbeteiligung, der Sponsorenlauf statt. Geschichts- und Sportlehrer Max Thiele hat ihn ins Leben gerufen. Mehr als 450 Schüler und Lehrkräfte laufen über das Schulgelände. Für jede Runde wird von Sponsoren Geld gespendet. Mit dem Ertrag unterstützt die Schule gemeinnützige Projekte wie in diesem Jahr mit einem Drittel den Kinderladen der Kulturfabrik. Einen anderen Teil bekommt der Förderverein.

Zulauf aus dem Osten

"Erstaunlich viele junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen lernen hier Orthopädietechnik", stellt Uwe Straubhaar, Abteilungsleiter der Metall- und Elektrotechnik, fest. Deutschlandweit gebe es nur vier Schulen mit dieser Ausbildung – das OSZ Oder-Spree sei die einzige in den östlichen Bundesländern.

Den Standort Eisenhüttenstadt mit eingerechnet, ist es sogar die Größte in Brandenburg. 1700 Auszubildende, 450 Gymniasiasten und weitere 200 Vollzeitschüler, die die einjährige Fachoberschule machen, werden allein in Fürstenwalde unterrichtet. "Die Hälfte unserer Gymnasiasten sind potenzielle Lehrlinge", betont Schulleiter Joachim Schenk. Wer nicht zum Studium abwandere, müsse zur Ausbildung in der Region gehalten werden. In vielen ansässigen mittelständischen Betrieben könnten sie ihre Ausbildung fortsetzen.

Ausbildungspartner wie Edeka unterstützen den Lehrbetrieb mit Exkursionen und Sachspenden. Am Donnerstag übergab Betriebsstättenleiter René Klaus zusammen mit Ausbilder Martin Brehmer an Marlies Zschoge vom Fachbereich Logistik ein Kommissioniergerät, das zu Anschauungszwecken im Unterricht eingesetzt werden kann.